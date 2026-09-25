El Senado aprobó la reforma del Banco Central con cambios

El Senado de la Nación vivió una jornada clave en la que el oficialismo logró quedarse con dos importantes victorias legislativas para los objetivos de la administración libertaria. En un debate marcado por estrategias parlamentarias y modificaciones de último momento, la Cámara alta dio luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la reestructuración del Régimen de Zona Fría, consolidando el respaldo de aliados y de la oposición dialoguista.