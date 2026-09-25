El Senado aprobó la reforma del Banco Central con cambios

El Senado de la Nación vivió una jornada clave en la que el oficialismo logró quedarse con dos importantes victorias legislativas para los objetivos de la administración libertaria. En un debate marcado por estrategias parlamentarias y modificaciones de último momento, la Cámara alta dio luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la reestructuración del Régimen de Zona Fría, consolidando el respaldo de aliados y de la oposición dialoguista.
En el primer tramo de la sesión, la Cámara alta aprobó la reforma del Banco Central por 46 votos afirmativos, 22 negativos y 0 abstenciones. Apoyado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales —como Convicción Federal, Provincias Unidas e Independencia—, el dictamen registró modificaciones sustanciales respecto del texto original emitido por la Cámara de Diputados. Debido a estos cambios, la iniciativa deberá retornar a la Cámara baja para su sanción.
Entre las modificaciones acordadas se destacó el blindaje para que la remoción del Directorio del BCRA requiera mayoría absoluta y no dos tercios, como pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo. Además, el Senado garantizó conservar la atribución constitucional exclusiva sobre los nombramientos e incorporó un artículo que fija un mandato de seis años para las autoridades monetarias.
El proyecto redefine la misión central de la entidad monetaria orientándola de forma exclusiva a la preservación del valor de la moneda nacional, eliminando así los objetivos múltiples fijados en 2012. Asimismo, se quita la participación del ministro de Economía en el Directorio, se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe de manera tajante al BARCA otorgar préstamos al Estado o adquirir títulos públicos en su colocación primaria, buscando cortar el financiamiento directo al Tesoro.
Durante la discusión parlamentaria, las voces opositoras manifestaron duras críticas hacia la iniciativa. El senador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó los límites impuestos a la autoridad monetaria, defendiendo la necesidad de mantener un mandato múltiple que atienda el empleo y el desarrollo productivo. Al momento de votar la reforma del BCRA, la representación de la provincia de Tucumán mostró posturas marcadamente divididas. Las senadoras Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal) sumaron sus apoyos a favor de la iniciativa impulsada por el oficialismo, mientras que el ex gobernador Juan Manzur (Justicialista) rechazó el proyecto.
Sistema energético
Con un recinto semi vacío y tras una maniobra de la oposición que intentó hacer caer la sesión sin éxito, el oficialismo sancionó la reforma al Régimen de Zona Fría por 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. Defendida por la salteña Flavia Royón como una norma orientada a otorgar transparencia y orden al sistema energético, la ley reestructura los subsidios al gas residencial para áreas de bajas temperaturas y modifica normativas del mercado eléctrico y de hidrocarburos.
En esta segunda votación sobre la reconfiguración de las zonas frías, el comportamiento de la bancada tucumana volvió a reflejar matices. Tanto Ávila como Mendoza acompañaron nuevamente la iniciativa respaldando la posición del interbloque oficialista y sus aliados. Por su parte, Manzur no registró su voto por encontrarte ausente al momento de la votación.