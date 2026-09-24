El Senado aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados
La iniciativa del oficialismo obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra. El peronismo rechazó el proyecto en general, pero acompañó un artículo clave sobre la designación y remoción de los directores de la entidad.
Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para frenar la emisión, devolviendo el proyecto a Diputados.
- Con 46 votos a favor, se acordó modificar la remoción de directores y se derogaron normas previas para prohibir los adelantos transitorios al Gobierno.
- Diputados deberá ratificar o insistir en el texto previo; si se sanciona, el BCRA se enfocará exclusivamente en preservar el valor del peso argentino.
Con cambios, el Senado aprobó el proyecto que modifica la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para su ratificación.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara baja, consiguió 46 votos a favor y 22 en contra y alcanzó los dos tercios de los presentes.
Para conseguir el aval, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista eliminar del proyecto el punto que establecía una mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras, Diputados y Senado, para remover a los directores del Banco Central.
El nuevo texto establece que tanto la designación como la remoción de los directores se realizará por mayoría absoluta y por decisión únicamente de la Cámara Alta.
Esa modificación, correspondiente al artículo 3, fue votada en particular y contó con el respaldo de Unión por la Patria. La iniciativa quedó al borde de la unanimidad, con 66 votos a favor y 2 en contra.
De esta manera, el peronismo ayudó a blindar ese artículo, ya que si Diputados pretende insistir con la redacción original necesitaría más de dos tercios de los votos.
El objetivo central del Banco Central
El proyecto restituye al Banco Central como objetivo exclusivo la preservación del valor de la moneda. Para ello, elimina los objetivos incorporados a la Carta Orgánica durante la gestión kirchnerista en 2021, que incluían la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.
Además, la iniciativa prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público. En ese marco, deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba los denominados adelantos transitorios al Gobierno nacional.
También elimina la posibilidad de otorgar préstamos al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.