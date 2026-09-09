Santiago Bausili explicó qué pasó con el oro que estaba en la bóveda del Banco Central

“Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, afirmó Bausili durante su exposición en el Senado.Según explicó, la información no fue difundida de manera inmediata al público porque forma parte de una estrategia para resguardar las reservas internacionales frente a la operatoria del mercado. “Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”, sostuvo.