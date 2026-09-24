El oficialismo sumó una nueva: el Senado convirtió en ley el proyecto de zonas frías

Resumen para apurados
- El Senado convirtió en ley este jueves la reforma de zonas frías para focalizar subsidios de gas por nivel de ingresos y recortar su alcance territorial.
- Con 38 votos a favor y tras pactar con aliados, el oficialismo avanzó sin el peronismo en el recinto. La norma limita la ayuda a zonas con climas extremos y bajos ingresos.
- El nuevo esquema reducirá el beneficio en la factura de gas para millones de usuarios no patagónicos y permitirá a distribuidoras regularizar deudas con Cammesa.
El Senado aprobó este jueves las modificaciones al régimen de zonas frías, que ya contaban con media sanción de Diputados. La iniciativa fue respaldada luego de las negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, que habían reclamado cambios en el proyecto para acompañarlo.
La votación terminó con 38 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención. De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas y se reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.
El bloque peronista, que había participado del debate sobre el Banco Central, decidió retirarse del recinto cuando comenzó el tratamiento del régimen de Zonas Frías. Ninguno de los oradores previstos hizo uso de la palabra y tampoco dieron quórum al momento de la votación.
Qué cambia en el régimen de subsidios al gas
El proyecto aprobado por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano. El nuevo régimen reemplaza los criterios exclusivamente geográficos por un sistema de segmentación que pone el foco en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.
1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad
Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan determinados requisitos. El límite de ingresos establece que deberán acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del Indec, equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.
También habrá casos de inclusión directa. Calificarán automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.
En tanto, los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.
2. Qué zonas mantendrán el beneficio
El impacto de la modificación será diferente según la región del país. Los subsidios residenciales se mantendrán de manera general para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.
En cambio, las regiones incorporadas en la ampliación de 2021 perderán el criterio geográfico general. En esos casos, el beneficio quedará limitado a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.
3. Cómo se aplicará el subsidio
Otro de los cambios está relacionado con la forma en que se calcula el beneficio. El descuento se aplicará únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.
Además, el proyecto extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.
4. Regularización de deudas del sector eléctrico
El proyecto también incorpora un mecanismo financiero destinado a que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).