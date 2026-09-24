Política

El oficialismo sumó una nueva: el Senado convirtió en ley el proyecto de zonas frías

La iniciativa obtuvo 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. El nuevo esquema reduce el alcance territorial del beneficio y prioriza criterios de ingresos y vulnerabilidad socioeconómica.

ZONAS FRÍAS. Se aprobó la ley que modifica el esquema de subsidios al gas y se reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.
ZONAS FRÍAS. Se aprobó la ley que modifica el esquema de subsidios al gas y se reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado convirtió en ley este jueves la reforma de zonas frías para focalizar subsidios de gas por nivel de ingresos y recortar su alcance territorial.
  • Con 38 votos a favor y tras pactar con aliados, el oficialismo avanzó sin el peronismo en el recinto. La norma limita la ayuda a zonas con climas extremos y bajos ingresos.
  • El nuevo esquema reducirá el beneficio en la factura de gas para millones de usuarios no patagónicos y permitirá a distribuidoras regularizar deudas con Cammesa.
Resumen generado con IA

El Senado aprobó este jueves las modificaciones al régimen de zonas frías, que ya contaban con media sanción de Diputados. La iniciativa fue respaldada luego de las negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, que habían reclamado cambios en el proyecto para acompañarlo.

La votación terminó con 38 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención. De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas y se reduce su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas.

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

El bloque peronista, que había participado del debate sobre el Banco Central, decidió retirarse del recinto cuando comenzó el tratamiento del régimen de Zonas Frías. Ninguno de los oradores previstos hizo uso de la palabra y tampoco dieron quórum al momento de la votación.

Qué cambia en el régimen de subsidios al gas

El proyecto aprobado por el Senado reestructura el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano. El nuevo régimen reemplaza los criterios exclusivamente geográficos por un sistema de segmentación que pone el foco en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan determinados requisitos. El límite de ingresos establece que deberán acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del Indec, equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.

También habrá casos de inclusión directa. Calificarán automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

En tanto, los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Qué zonas mantendrán el beneficio

El impacto de la modificación será diferente según la región del país. Los subsidios residenciales se mantendrán de manera general para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

En cambio, las regiones incorporadas en la ampliación de 2021 perderán el criterio geográfico general. En esos casos, el beneficio quedará limitado a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Cómo se aplicará el subsidio

Otro de los cambios está relacionado con la forma en que se calcula el beneficio. El descuento se aplicará únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Además, el proyecto extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización de deudas del sector eléctrico

El proyecto también incorpora un mecanismo financiero destinado a que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

Temas TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaHonorable Senado de la Nación ArgentinaLuis CaputoJavier MileiVictoria VillarruelPrograma Universitario para el Estudio de las Adicciones
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
1

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
2

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
3

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
4

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán
5

VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros

Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros

ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Comentarios