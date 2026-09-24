VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán
Resumen para apurados
- LA GACETA transmitirá en vivo el Gran Premio Batalla de Tucumán este jueves desde el Hipódromo local, para difundir una cita clave del turf nacional.
- La emisión irá de 16:30 a 19:30 por web y YouTube, con un equipo periodístico que cubrirá las carreras principales y notas a jockeys de Buenos Aires y Brasil.
- La cobertura integral consolida al evento en la agenda deportiva provincial y amplía el alcance de la hípica regional hacia nuevas audiencias digitales.
La pasión por el turf tuvo este jueves una cita especial en LA GACETA. El diario realizó un streaming en vivo dedicado al Gran Premio Batalla de Tucumán, con una transmisión que permite seguir de cerca una de las jornadas más importantes del calendario hípico de la provincia y del país.
La cobertura se pudo seguir a través de www.lagaceta.com.ar y de LA GACETA PLAY de nuestro diario, con una propuesta que combinó la transmisión de las carreras, el análisis de la jornada y el contacto con sus principales protagonistas.
El equipo estuvo integrado por Carlos Chirino, Alejandra Casas Cau, Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y acercaron todos los detalles de una competencia que volvió a reunir a figuras destacadas del turf.
Además del GP Batalla de Tucumán, durante el streaming se pudo seguir en vivo los dos Clásicos correspondientes a las Carreras de las Estrellas, y el resto de la programación, para ofrecer una cobertura integral de la jornada.