Zonas frías: ¿qué pasará con el régimen de gas?
Las siete claves de las modificaciones que propone el Ejecutivo y que aún debe contar con la aprobación del Senado de la Nación. En el garantizan el abastecimiento del fluido a los hogares durante el invierno, mientras rige un nuevo incremento en la tarifa del servicio.
Resumen para apurados
- El gobierno de Milei busca destrabar en el Senado la reforma de zonas frías para recortar subsidios de gas en 11 provincias con el fin de reducir el gasto fiscal este invierno.
- Aprobada en Diputados, la reforma limita el beneficio automático a la Patagonia y hogares vulnerables, quitando el subsidio de gas a más de un millón de usuarios en 11 provincias.
- La sanción clave en el Senado redefinirá la asistencia energética bajo metas fiscales del FMI, mientras rigen nuevos aumentos y se garantiza el suministro residencial invernal.
1- ¿En qué estado está la modificación del régimen de zonas frías?
Uno de los primeros desafíos que deberá afrontar el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, será destrabar en el Senado el proyecto que modifica el régimen de zonas frías y recorta subsidios al gas en 11 provincias. El gobierno del presidente Javier Milei lo fijó como prioridad con un criterio centralmente fiscal pero aun no tiene los votos y podría verse demorado al menos hasta agosto. La iniciativa ya fue aprobada el 20 de mayo por la Cámara de Diputados pero al llegar al Senado se trabó y esto hizo que quedara relegada en la hoja de ruta que trazó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La intención oficial es que esa iniciativa sea sancionada dentro de dos semanas, pero no se cuentan con los votos suficientes en la Cámara Alta. El proyecto de Milei revierte la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que se aprobó en 2021 a instancias del kirchnerismo y que llevó de 950.000 a 4 millones los hogares beneficiados por los subsidios de 30% y 50% sobre la tarifa de gas, en concepto de zona con temperaturas extremadamente frías. La propuesta del Gobierno es restringir ese esquema otra vez a las provincias patagónicas (Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de La Pampa y el departamento de Malargüe en Mendoza) lo que deja afuera a más de 120 municipios y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan, Santa Fe, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Perderían el subsidio por zona fría algo más de un millón de hogares.
2- ¿Qué intenta hacer el Poder Ejecutivo para sancionarla?
El oficialismo busca avanzar con una modificación que concentre la asistencia en los sectores de menores ingresos. De acuerdo con los datos expuestos durante el debate parlamentario, hasta 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático si el proyecto se convierte en ley. La reforma impulsada por el Gobierno nacional plantea que el subsidio deje de aplicarse de manera automática a una parte importante de los beneficiarios y quede focalizado en los hogares de menores ingresos. Además, propone que el descuento ya no se calcule sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). También prevé que la Patagonia, la Puna y Malargüe continúen dentro del régimen, aunque el porcentaje del subsidio quedaría sujeto a la definición del Poder Ejecutivo. Si bien Santilli fue uno de los que encabezó las negociaciones para la aprobación de Diputados, donde el Gobierno ofreció una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del norte (o “zona caliente”) para conseguir los votos, ese acuerdo no terminó de proyectarse en la Cámara alta.
3- ¿Cuál es el alcance del régimen?
La Ley 27.637 establece tarifas diferenciales para los usuarios de gas natural que residen en regiones de bajas temperaturas. Hoy contempla un descuento general del 30% en las facturas y una bonificación del 50% para sectores vulnerables, como beneficiarios de la Tarifa Social, titulares de la Asignación Universal por Hijo, jubilados, pensionados y monotributistas sociales.
El sistema alcanza a aproximadamente 4,2 millones de usuarios en todo el país. De ese total, 3,3 millones pertenecen a la zona ampliada incorporada en 2021 y otros 939.000 integran la denominada región histórica. El régimen se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios no alcanzados por el beneficio.
4- ¿Qué puede pasar en el Senado?
El Gobierno negocia apoyos entre los aliados para que se apliquen las reformas al régimen. El FMI, en su revisión, técnica, había insistido con la reducción de los subsidios. En el servicio de gas, se mantienen los bloques de consumo por región, en paralelo con la estrategia de reducir la cantidad de áreas amparadas por el régimen de “zona fría”, estableciendo precios anuales para asegurar la recuperación del costo. Para amortiguar el impacto, durante este año se aplica un subsidio de transición temporal de hasta el 25% adicional, el cual se reduce gradualmente a razón de 2 puntos porcentuales por mes, indica el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Mientras no se obtenga la sanción en el Senado, el régimen vigente seguirá en funcionamiento. Además, la normativa actual fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2031, por lo que cualquier cambio dependerá de la aprobación definitiva del Congreso. Los usuarios pueden verificar si reciben el beneficio consultando el Registro de Zona Fría de Enargas o mediante los canales habilitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
5- ¿Quiénes seguirán gozando del beneficio en caso de aprobarse?
Los únicos hogares que seguirán contando con la bonificación del 50% serán los que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo quienes acreditan un ingreso igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $ 4.500.000, y familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). El proyecto básicamente reemplaza el criterio geográfico amplio por uno acotado a la región de clima frío dominante y basado en el nivel de ingresos de los hogares. Pero además, otro cambio que introduce es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.
6- ¿Qué pasará con la provisión de gas durante el invierno?
Frente a la ola de frío polar, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó: “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable, que no quede un yacimiento fuera de producción o que no pase nada en algún sistema de transmisión o de distribución”. “La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta, los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, explicó el funcionario, dejando en claro que los cortes en la industria forman parte del esquema de prioridades de la demanda a los usuarios residenciales. Respecto de las tarifas, el funcionario señaló que “aumentan o se reducen todos los meses en función, por un lado, de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y después en función del costo real de la energía”.
7- Se dispuso un nuevo aumento
El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en las tarifas del servicio de gas natural que impactará sobre los usuarios de Tucumán y del resto del área de concesión de Naturgy NOA. La variación rondaría un 3,01% a nivel nacional, según informó la Secretaría de Energía. A través de la Resolución 171/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), se aprobaron los cuadros tarifarios de la distribuidora, que entraron en vigencia desde este mes. La medida dispone la actualización de las tarifas que cobra Naturgy NOA por el servicio de distribución de gas y establece que la facturación deberá reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía, aplicando además las bonificaciones previstas para los usuarios comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuando corresponda.