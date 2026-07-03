Zonas frías: ¿qué pasará con el régimen de gas?

1- ¿En qué estado está la modificación del régimen de zonas frías?

Uno de los primeros desafíos que deberá afrontar el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, será destrabar en el Senado el proyecto que modifica el régimen de zonas frías y recorta subsidios al gas en 11 provincias. El gobierno del presidente Javier Milei lo fijó como prioridad con un criterio centralmente fiscal pero aun no tiene los votos y podría verse demorado al menos hasta agosto. La iniciativa ya fue aprobada el 20 de mayo por la Cámara de Diputados pero al llegar al Senado se trabó y esto hizo que quedara relegada en la hoja de ruta que trazó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La intención oficial es que esa iniciativa sea sancionada dentro de dos semanas, pero no se cuentan con los votos suficientes en la Cámara Alta. El proyecto de Milei revierte la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que se aprobó en 2021 a instancias del kirchnerismo y que llevó de 950.000 a 4 millones los hogares beneficiados por los subsidios de 30% y 50% sobre la tarifa de gas, en concepto de zona con temperaturas extremadamente frías. La propuesta del Gobierno es restringir ese esquema otra vez a las provincias patagónicas (Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte de La Pampa y el departamento de Malargüe en Mendoza) lo que deja afuera a más de 120 municipios y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan, Santa Fe, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Perderían el subsidio por zona fría algo más de un millón de hogares.