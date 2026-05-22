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Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado.

SUBA DEL GAS. El oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de avanzar hacia subsidios “más focalizados”.
SUBA DEL GAS. El oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de avanzar hacia subsidios “más focalizados”.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías y restringe el acceso al subsidio al gas natural en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado. La propuesta impulsada por el oficialismo apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021, el subsidio quedaría limitado solo a usuarios considerados vulnerables.

De acuerdo con datos oficiales mencionados durante el debate parlamentario, unos 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados y de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte argentino.

La reforma del Gobierno, si se termina aprobando en la cámara de senadores, impactaría sobre municipios y departamentos de 15 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zonas Frías o que sufrirían cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

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Según el texto debatido en Diputados, en muchas de estas jurisdicciones dejaría de existir el descuento automático y el beneficio quedaría reservado únicamente para hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Además, el subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

“Tarifazo”

Durante el debate, legisladores de distintas provincias cuestionaron el alcance de la medida y advirtieron por posibles aumentos en las boletas de gas durante el invierno. Desde la oposición calificaron el proyecto como un “tarifazo” encubierto, mientras que el oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de avanzar hacia subsidios “más focalizados”.

En Córdoba, por ejemplo, el gobierno provincial sostuvo que más de 680.000 usuarios podrían perder el beneficio automático. En Santa Fe y Buenos Aires también hubo cuestionamientos por el impacto que tendría la quita del subsidio sobre hogares de ingresos medios.

Según estimaciones mencionadas en informes citados durante el tratamiento legislativo, algunos usuarios residenciales podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en sus facturas de gas si quedan fuera del esquema vigente de Zonas Frías.

Como contrapartida, algunas provincias como Tucumán solicitaron al Gobierno nacional que contemple un esquema de subsidios para distritos en los que el verano resulta de elevadas temperaturas y, por ende, de alto consumo de electricidad. Esa idea es analizada por la Casa Rosada para aplicarla a partir de la próxima temporada. Ese fue uno de los compromisos asumidos con los gobernadores aliados, entre ellos, Osvaldo Jaldo.

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