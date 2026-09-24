“Mi hija no sabe quién es”: Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis

Resumen para apurados
- Melody Luz cruzó a Mariana Nannis tras sus dichos en televisión, afirmando que su hija Venezia no sabe quién es su abuela paterna debido al desapego que la mediática manifestó.
- El conflicto escaló luego del desalojo del departamento en Puerto Madero y de que Nannis declarara que no le quita el sueño la falta de contacto con su nieta.
- La confrontación profundiza la fractura familiar entre Alex Caniggia y su madre, cerrando la posibilidad de un acercamiento entre Nannis y la niña a corto plazo.
Un nuevo capítulo sumó la pelea entre Melody Luz, pareja de Alex Caniggia, y Mariana Nannis. Luego de que la empresaria aseguró que no pierde el sueño por no tener vínculo con su nieta Venezia, la bailarina salió al cruce.
La chispa que encendió el nuevo cruce fue la muerte del periodista Samuel Chiche Gelblung. En ese contexto, Nannis llamó al programa "Desayuno Americano" para recordar al conductor y, durante la charla sobre sus hijos y el distanciamiento con los mellizos, se refirió al vínculo con su nieta.
“A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”, expresó Nannis.
Semanas después, Melody fue consultada sobre esas declaraciones. “Lo que sí retuve es que ella no perdía el sueño o algo así, o que no le sacaba el sueño el ser o no ser abuela, sino que se haya muerto Chiche”, repasó la bailarina.
Luego, fue tajante al referirse a la postura de Nannis: “Creo que una abuela, una buena madre, no diría eso, pero bueno, no me sorprende”.
Melody Luz habló sobre Venezia y su abuela paterna
Ante la pregunta de si su hija sufre por la falta de contacto con esa rama de la familia, Melody fue categórica. “No sabe. Su abuela es mi mamá. La otra persona no sabe quién es”, afirmó.
La bailarina sostuvo que, si Nannis declaró abiertamente que ser o no ser abuela no la desvela, la conclusión es simple: “Mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala”.
En ese sentido, Melody subrayó que Venezia crece en un entorno donde la figura de la abuela materna está presente y activa, en contraste con la ausencia del lado paterno.
La disputa por el departamento de Puerto Madero
Sobre el desalojo, Melody contradijo la versión de Nannis, quien aseguró haberles avisado con tiempo. “Si le habían cambiado las paredes, eso fue Charlotte, nosotros no fuimos y no estaba destrozado”, aclaró la bailarina, descartando también que el departamento hubiera quedado en mal estado.
Pese al episodio, Melody contó que, al momento de irse, le dejó a Nannis un ramo de 25 rosas acompañado por una nota que decía “Gracias Mariana”.
“Mi gracias fue como: bueno, gracias por dejarme vivir este tiempo acá. Yo no actúo igual que las otras personas que actuaron mal conmigo”, explicó.
La situación se extendió incluso después de la partida. Según la bailarina, Nannis siguió exigiéndole a Alex el pago de las expensas del departamento, algo que él no realizó.
Para Melody, ese detalle refleja las prioridades de su suegra. “El que hoy en día tiene familia, tiene amor, tiene éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también, porque yo tengo una familia que no le importa lo material, no le importa el departamento, no le importan las marcas, cosa que a ella sí”, cerró la bailarina.