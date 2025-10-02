Secciones
EspectáculosFamosos

Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

La bailarina e influencer, pareja de Alex Caniggia, anunció el cierre temporal de su marca de ropa y accesorios de danza. “Es muy triste”, reconoció en redes sociales.

Melody Luz Melody Luz
Hace 11 Min

La bailarina e influencer Melody Luz sorprendió a sus seguidores al anunciar que cerrará temporalmente su emprendimiento “Melody Luz Shop” debido a la crisis económica que atraviesa el país.

“Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento, es insostenible”, expresó la pareja de Alex Caniggia a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El emprendimiento de Melody Luz

La marca “Melody Luz Shop” ofrecía productos vinculados a la danza, como calzas, vinchas, rodilleras y catsuits, prendas que solían ser promocionadas por la influencer en sus redes.

Sin embargo, la compleja situación económica llevó a la mediática a tomar una dura decisión: pausar su negocio.

El anuncio generó cientos de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores, muchos de los cuales compartieron experiencias similares. “Está muy jorobado todo”, comentó una usuaria, a lo que Melody respondió: “Todo para todos, es muy triste”.

Un año agitado en la vida de Melody Luz

El 2025 no fue un año sencillo para la bailarina. En abril se separó de Alex Caniggia, en mayo debió atravesar la internación de su hija Venezia, en junio se reconcilió con el mediático y ahora enfrentó el golpe de tener que dejar en pausa su emprendimiento personal.

Mientras tanto, Melody combina su actividad como panelista en televisión, proyectos en streaming y su participación en la obra teatral El principio del fin.

Alex Caniggia y Melody Luz mostraron la cara de su hija por primera vez

En medio de los altibajos personales y profesionales, Melody y Alex compartieron en julio un momento emotivo: mostraron por primera vez la cara de su hija Venezia en redes sociales durante su cumpleaños número dos.

“Nos cansamos de ponerle emojis, que el mundo conozca a mi princesa hermosa”, explicó Melody.

Junto a las imágenes, ambos escribieron un mensaje dedicado a la pequeña:

“Desde que llegaste todo se transformó. El mundo se volvió más dulce, los días más felices y nuestros corazones más completos. Te amamos hija de nuestra vida, mamá y papá siempre con vos”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
2

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
3

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
4

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
5

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Comentarios