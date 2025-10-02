Melody Luz tomó una drástica decisión con su emprendimiento y apuntó a la situación económica

La bailarina e influencer Melody Luz sorprendió a sus seguidores al anunciar que cerrará temporalmente su emprendimiento “Melody Luz Shop” debido a la crisis económica que atraviesa el país.
“Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento, es insostenible”, expresó la pareja de Alex Caniggia a través de su cuenta de X (ex Twitter).
El emprendimiento de Melody Luz
La marca “Melody Luz Shop” ofrecía productos vinculados a la danza, como calzas, vinchas, rodilleras y catsuits, prendas que solían ser promocionadas por la influencer en sus redes.
Sin embargo, la compleja situación económica llevó a la mediática a tomar una dura decisión: pausar su negocio.
El anuncio generó cientos de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores, muchos de los cuales compartieron experiencias similares. “Está muy jorobado todo”, comentó una usuaria, a lo que Melody respondió: “Todo para todos, es muy triste”.
Un año agitado en la vida de Melody Luz
El 2025 no fue un año sencillo para la bailarina. En abril se separó de Alex Caniggia, en mayo debió atravesar la internación de su hija Venezia, en junio se reconcilió con el mediático y ahora enfrentó el golpe de tener que dejar en pausa su emprendimiento personal.
Mientras tanto, Melody combina su actividad como panelista en televisión, proyectos en streaming y su participación en la obra teatral El principio del fin.
Alex Caniggia y Melody Luz mostraron la cara de su hija por primera vez
En medio de los altibajos personales y profesionales, Melody y Alex compartieron en julio un momento emotivo: mostraron por primera vez la cara de su hija Venezia en redes sociales durante su cumpleaños número dos.
“Nos cansamos de ponerle emojis, que el mundo conozca a mi princesa hermosa”, explicó Melody.
Junto a las imágenes, ambos escribieron un mensaje dedicado a la pequeña:
“Desde que llegaste todo se transformó. El mundo se volvió más dulce, los días más felices y nuestros corazones más completos. Te amamos hija de nuestra vida, mamá y papá siempre con vos”.