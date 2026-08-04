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Mariana Nannis volvió a hablar de Claudio Caniggia y lanzó una dura acusación por el divorcio: "No me dio nada todavía"

La mediática reapareció en una entrevista por el ingreso de su hija Charlotte Caniggia a Gran Hermano y apuntó contra su e xmarido por la división de bienes.

Mariana Nannis volvió a hablar de Claudio Caniggia y lanzó una dura acusación por el divorcio: No me dio nada todavía
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Mariana Nannis acusó a su exesposo Claudio Caniggia de no entregarle el dinero del divorcio tras 30 años de matrimonio, durante una entrevista en el programa Se Picó.
  • La pareja se separó en 2019 tras duras disputas judiciales que incluyeron denuncias por violencia y abuso sexual, mientras el reclamo actual exige la mitad de los bienes.
  • La mediática cuestionó la lentitud de la Justicia argentina y adelantó que buscará cobrar el dinero adeudado con intereses mediante la intervención de sus abogados.
Resumen generado con IA

Mariana Nannis reapareció públicamente y volvió a cargar con dureza contra su ex esposo, Claudio Paul Caniggia. La mediática fue entrevistada en Se Picó, el ciclo de streaming conducido por Gastón Trezeguet, donde habló sobre la participación de su hija Charlotte Caniggia en Gran Hermano.

"Todavía no junté la plata que me tiene que dar del divorcio. No me dio mi plata el pajarraco de mier...", lanzó Nannis durante la entrevista. Luego agregó: "Pero bueno, no sé, en algún momento con los abogados por ahí me dará la plata".

La mediática insistió en que aún espera la resolución del proceso de división de bienes y sostuvo: "En algún momento me tendrá que dar la plata con los intereses. Me corresponde la mitad de lo que ganó estando casado conmigo, que fueron 30 años. No me dio nada todavía".

También cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina al referirse al avance de la causa. "La Justicia está como Gran Hermano, igual. Viste cómo es la Justicia argentina, está todo parado. Si tienen plata compran jueces, compran todo", concluyó.

Una separación marcada por los conflictos

La relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia llegó a su fin a mediados de 2019, luego de más de tres décadas de matrimonio y tres hijos en común. La ruptura estuvo atravesada por fuertes enfrentamientos mediáticos y judiciales.

Además de las distintas presentaciones legales que realizó contra el exdelantero, Nannis sorprendió con una grave denuncia al acusarlo de abuso sexual.

En ese contexto, reveló que sufrió "lesiones agravadas" por parte de Caniggia y un "aborto sin consentimiento".

Durante una entrevista brindada en ese momento al programa *Involucrados* (América), expresó: "Ya lloré 30 años porque me cagaba a palos, porque volvía a las 4 de la mañana y yo no quería tener sexo. Después (de pegarle), se acostaba conmigo. Y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca es recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos".

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