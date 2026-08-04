Mariana Nannis volvió a hablar de Claudio Caniggia y lanzó una dura acusación por el divorcio: "No me dio nada todavía"

Durante una entrevista brindada en ese momento al programa *Involucrados* (América), expresó: "Ya lloré 30 años porque me cagaba a palos, porque volvía a las 4 de la mañana y yo no quería tener sexo. Después (de pegarle), se acostaba conmigo. Y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca es recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos".