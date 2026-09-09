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El hermano de Mariana Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV

Según informaron en LAM, Gonzalo Nannis fue trasladado de urgencia el martes y quedó bajo atención médica en un hospital de San Martín.c

El hermano de Mariana Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, fue internado de urgencia el martes en terapia intensiva en el Hospital Diego Thompson de San Martín tras sufrir un ACV.
  • La noticia trascendió en LAM. Su expareja, Cynthia Blaquier, con quien tenía un contacto distante, se enteró por televisión tras notar falta de respuesta a sus correos.
  • Su exesposa planea visitarlo para monitorear su evolución e informar a sus hijos, mientras se aguarda algún pronunciamiento público por parte de su hermana Mariana.
Resumen generado con IA

Gonzalo Nannis, hermano menor de Mariana Nannis, permanece internado en el Hospital Municipal Diego Thompson de la localidad de San Martín, donde ingresó de urgencia a la unidad de cuidados intensivos durante la tarde del martes 8 de septiembre. Debió ser atendido por el personal médico tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

La noticia trascendió en LAM (América), durante la noche del martes. En el programa conducido por Ángel de Brito informaron que se comunicaron con Cynthia Blaquier, ex esposa de Nannis y madre de sus hijos, Filipo y Francesca.

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Según relató Blaquier, ella se enteró por televisión sobre el delicado estado de salud de su ex pareja. Ni ella ni sus hijos mantienen un vínculo cotidiano con Gonzalo Nannis y, además, habían acordado comunicarse exclusivamente por correo electrónico cada 15 días.

A través de LAM, Blaquier contó que sospechó que algo le había ocurrido a Gonzalo luego de no recibir respuesta al último correo electrónico que le había enviado.

Ante esta situación, anunció que irá a visitarlo al hospital después de un largo período sin verse. Su intención es conocer la evolución del cuadro clínico y poder llevarles novedades a sus hijos.

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Por el momento, Mariana Nannis no emitió declaraciones públicas ni se expresó en sus redes sociales respecto del grave cuadro médico de su hermano.

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