Qué dijo Melody Luz sobre la posibilidad de que Mariana Nannis conozca a su hija

Todo comenzó cuando la bailarina tuvo que definir a su suegra con una sola palabra. Sin dudarlo, eligió "amor" y explicó el motivo de su respuesta. "Es lo que le falta. No por las carteras ni tapados ni vestidos, sino amor a la vida, a las personas que pueda llegar a tener cerca, a su nieta que es hermosa y muy parecida a ella", expresó.