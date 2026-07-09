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Qué dijo Melody Luz sobre la posibilidad de que Mariana Nannis conozca a su hija

La bailarina aseguró que a su suegra "le falta amor" y respondió de quién depende un posible encuentro con su hija Venezia.

Alex Caniggia y Melody Luz
Alex Caniggia y Melody Luz
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Melody Luz declaró en 'Entrevista Rosa' que la posibilidad de que Mariana Nannis conozca a su nieta Venezia depende exclusivamente de la decisión de su pareja Alex y su madre.
  • La bailarina opinó que a su suegra 'le falta amor' y reveló que recurre a la terapia para sostener su relación con Alex Caniggia, en medio de históricos conflictos familiares.
  • El descargo expone la fractura en la familia Caniggia y proyecta que la futura reconciliación con la bebé dependerá exclusivamente de la voluntad de Alex y de Mariana Nannis.
Resumen generado con IA

Melody Luz volvió a referirse a la interna familiar que rodea a la familia Caniggia y dejó una de las declaraciones más resonantes durante su participación en una nueva edición de "Entrevista Rosa", el ciclo de la Tía Sebi. Allí habló sobre su vínculo con Mariana Nannis y respondió si existe la posibilidad de que la mediática conozca a su nieta, Venezia.

Todo comenzó cuando la bailarina tuvo que definir a su suegra con una sola palabra. Sin dudarlo, eligió "amor" y explicó el motivo de su respuesta. "Es lo que le falta. No por las carteras ni tapados ni vestidos, sino amor a la vida, a las personas que pueda llegar a tener cerca, a su nieta que es hermosa y muy parecida a ella", expresó.

Luego profundizó su reflexión y sostuvo: "Hay un momento en que tenés que bajar a tierra, observar, agradecer lo que tenés, amarte a vos y a tu alrededor".

En ese contexto, Sebastián Mazoni le consultó si imaginaba un futuro encuentro entre Mariana Nannis y la pequeña Venezia. Ante la pregunta, Melody Luz fue contundente: "No depende de mi, sino de Alex y de ella".

Qué dijo Melody Luz sobre su relación con Alex Caniggia

La historia de amor entre Melody Luz y Alex Caniggia atravesó distintos momentos, entre ellos conflictos e internas familiares. Sin embargo, la bailarina ya había contado meses atrás cuál considera que es uno de los secretos para sostener la relación.

En febrero, durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, respondió a la consulta: "En la vida real, ¿Alex es igual que en las redes? ¿Cómo lidias con su estilo?"

Lejos de evitar el tema, compartió un video en el que se veía a Alex Caniggia cantando con su estilo característico y acompañó la publicación con una breve pero llamativa respuesta: "Sí y no. Haciendo terapia".

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