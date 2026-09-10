Mariana Nannis rompió en llanto al recordar a Chiche Gelblung: "No tengo más a un amigo"

“Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón”, insistió. Luego remarcó que quienes la conocen saben que no suele llorar: “Mirá que yo no lloro nunca. Toda la gente que me conoce sabe que yo no lloro”.