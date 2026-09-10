Mariana Nannis rompió en llanto al recordar a Chiche Gelblung: "No tengo más a un amigo"

Resumen para apurados
- Mariana Nannis expresó su profundo dolor en Desayuno Americano tras la muerte de Chiche Gelblung a los 82 años, a quien despidió como un gran amigo personal.
- El periodista falleció el miércoles. En su testimonio televisivo, Nannis priorizó el luto por el conductor por sobre sus recientes conflictos y disputas familiares.
- El deceso del histórico conductor moviliza al espectáculo y a los medios argentinos, donde diversas figuras públicas continúan despidiendo su extenso legado mediático.
La muerte de Chiche Gelblung, ocurrida el miércoles a los 82 años, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los medios. Entre los testimonios que surgieron en las últimas horas se destacó el de Mariana Nannis, quien participó telefónicamente en el programa Desayuno Americano y no pudo contener la emoción al recordar al periodista.
“Yo estoy hablando con ustedes porque falleció Chiche”, explicó Nannis cuando Pamela David le preguntó por su situación familiar.
Con la voz quebrada, diferenció la tristeza por la muerte del periodista de cualquier otro problema personal: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.
La empresaria aseguró que el periodista ocupaba un lugar muy especial en su vida. “Lloré mucho y sigo llorando. Porque yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón. Siempre lo voy a llevar”, expresó.
Nannis también destacó algunas de las características que admiraba del histórico comunicador. “Fue un ser de luz, una persona muy inteligente, que se llevaba bien con todo el mundo”, sostuvo. Además, valoró especialmente su manera de entrevistar: “Trataba de sacar de una persona que tenía delante para hacer una entrevista lo mejor. Y no toda la gente hace eso”.
“Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón”, insistió. Luego remarcó que quienes la conocen saben que no suele llorar: “Mirá que yo no lloro nunca. Toda la gente que me conoce sabe que yo no lloro”.
El recuerdo de Mariana Nannis sobre Chiche Gelblung
En medio de la emoción, Nannis contó que no había tenido contacto con Cristina Seoane, la esposa de Gelblung, ni con otras personas cercanas al periodista. Sin embargo, dejó en claro cuánto significaba para ella la presencia del comunicador.
“No me importa mi departamento, no me importa que sea abuela, no me importa nada. Lo que me importa ahora es que no tengo más un amigo”, expresó.
En ese sentido, recordó lo que significaba para ella saber que Chiche estaba en Argentina y al frente de su programa: “Yo sé que cuando llegaba a la Argentina estaba y tenía su programa y es una cosa que uno lleva en el alma”.