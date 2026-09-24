Dólar hoy: el mayorista marcó un nuevo récord nominal y el oficial subió $5

Resumen para apurados
- El dólar mayorista marcó un récord nominal de $1.519,50 este jueves en Argentina, mientras el oficial subió a $1.540 por la presión de la demanda privada.
- Con operaciones por U$S 486,2 millones, el billete minorista cortó seis ruedas de estabilidad a $1.535, mientras el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.560.
- Pese a acumular un alza de $11 en septiembre, el tipo de cambio pierde frente a la inflación y se ubica un 25,8% por debajo del techo fijado por el Banco Central.
El dólar mayorista volvió a subir este jueves y alcanzó un nuevo máximo nominal. El tipo de cambio avanzó $3,50 y cerró en $1.519,50, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.521.
Con esta variación, la cotización acumula en septiembre una suba de $11, una tasa que igualmente luce perdedora respecto de la inflación prevista.
En el segmento de contado se negociaron U$S486,2 millones, un monto algo reducido en comparación con las operaciones de las últimas ruedas. En ese contexto, la demanda privada volvió a empujar al tipo de cambio hacia valores máximos nominales.
A cuánto llegó el dólar oficial y el "blue"
El Banco Central estableció un techo de $1.911,44 para su régimen de bandas cambiarias. Con el cierre de este jueves, el dólar mayorista se ubicó $391,94 por debajo de ese límite, equivalente al 25,8% del límite de flotación.
En el mercado minorista, el dólar al público ganó $5 y llegó a $1.540 para la venta en el Banco Nación.
De esta manera, el billete minorista interrumpió una serie de seis sesiones operativas consecutivas en las cuales se había mantenido en $1.535.
Por su parte, el dólar "blue" permaneció ofrecido a $1.560.