Inocencia Fiscal II: cinco claves de la nueva ley con la que el Gobierno busca sacar los dólares del colchón

Qué queda pendiente

Para Sebastián Domínguez, la reforma incorpora varias correcciones que habían sido señaladas como necesarias desde la práctica y la doctrina tributaria. Entre ellas mencionó la eliminación de los topes cuantitativos de acceso, la incorporación de un umbral mínimo para determinar una discrepancia significativa, la posibilidad de rectificar y regularizar sin perder los beneficios, la ampliación de las restricciones al uso de presunciones y el régimen de restitución frente a impugnaciones en sede administrativa o judicial.