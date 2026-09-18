El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal: qué pasó con el oficial y el "blue"

Resumen para apurados
- Este viernes, el dólar mayorista alcanzó un récord histórico de $1.514,50 en Argentina tras subir $4,50, impulsado por un volumen operado de US$ 607,5 millones.
- La divisa superó la marca del 26 de agosto, mientras que en la jornada el dólar oficial cerró estable a $1.535 y el blue cayó a $1.550, acumulando ambos alzas semanales de $5.
- El tipo de cambio mayorista quedó a $389 del techo de la banda fijado por el Banco Central en $1.903,51, marcando el margen de flotación para la política cambiaria oficial.
En la última rueda de la semana, el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal al avanzar $4,50 y cerrar a $1.514,50. De esta manera, superó el máximo histórico anterior de $1.514, registrado el 26 de agosto.
El monto operado en el segmento de contado alcanzó los U$S607,5 millones, un nivel alto si se tiene en cuenta la estacionalidad del comercio exterior en septiembre.
En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.903,51. El dólar mayorista quedó negociado a $389,01 de ese límite de flotación.
Qué pasó con el dólar oficial
El dólar al público terminó sin cambios este viernes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. En la semana, acumuló una suba de $5.
De esta manera, la cotización oficial cerró la semana estable en la última rueda, aunque con un leve incremento respecto del viernes anterior.
A cuánto cerró el dólar blue
El dólar blue, en tanto, bajó $5, equivalente a 0,3%, y terminó la jornada en $1.550. A pesar de la caída registrada este viernes, la cotización informal avanzó $5 durante la semana, desde los $1.545 del viernes anterior.