El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

Resumen para apurados
- Los bonos soberanos argentinos cayeron esta semana en Wall Street por dudas sobre reservas y política, elevando el riesgo país por encima de los 550 puntos básicos.
- Las bajas de hasta el 3,4% continuaron tras la gira de Luis Caputo por Nueva York, en un marco de tasas altas de la Fed y desaceleración en la acumulación de divisas del BCRA.
- Sin acceso al crédito externo por los altos costos, los inversores seguirán de cerca el frente fiscal, las reservas y el calendario de vencimientos de deuda hacia 2027.
Los bonos argentinos en dólares profundizan la racha negativa en Wall Street y vuelven a sumar presión sobre el riesgo país. La deuda soberana mantiene el tono vendedor pese a las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo esta semana con inversores en Nueva York.
Los bonos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registran bajas de hasta 1,1%, encabezadas por el GD46. En las últimas cinco ruedas, las pérdidas llegan hasta el 3%. Los Bonares, que se encuentran bajo legislación argentina, también operan mayormente en terreno negativo y acumulan retrocesos de hasta 3,4% en las últimas cinco jornadas.
El deterioro de los títulos se refleja en el riesgo país, que vuelve a ubicarse por encima de los 550 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan subió 4,1% el martes y cerró en 555 puntos, con un avance acumulado del 14,4% desde el 11 de septiembre.
El nivel actual se encuentra además más de 150 puntos básicos por encima del mínimo de 402 puntos registrado el 10 de julio.
Las dudas que pesan sobre la deuda argentina
El mercado comenzó a incorporar mayores niveles de cautela en las últimas semanas, en un escenario marcado por señales de menor dinamismo de algunos sectores de la economía y por una desaceleración en el proceso de acumulación de reservas del Banco Central.
A ese escenario se sumó la incertidumbre política, en momentos en que los inversores siguen de cerca la evolución de la imagen del Gobierno y el escenario electoral.
En ese escenario, Caputo mantuvo esta semana una serie de reuniones con inversores de Wall Street. El lunes participó de un encuentro organizado por J.P. Morgan, donde buscó transmitir confianza sobre la continuidad del programa económico.
El ministro también ratificó que el Gobierno no tiene previsto regresar a los mercados internacionales para colocar deuda mientras las tasas exigidas se mantengan en los niveles actuales. Sin embargo, la deuda argentina continuó cayendo después de esos encuentros, en una señal de que las preocupaciones de los inversores todavía no fueron despejadas.
El escenario internacional también juega en contra
A los factores domésticos se suma un escenario financiero internacional menos favorable para los mercados emergentes. Después de la última decisión de la Reserva Federal, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene elevado.
Cuando aumenta el rendimiento de los activos considerados de menor riesgo, los inversores suelen exigir una mayor rentabilidad para mantener posiciones en deuda de países con mayor riesgo crediticio. “Las tasas largas de Estados Unidos siguen altas y eso hace menos atractivos a los activos emergentes, especialmente a los que tienen mayor riesgo crediticio”, explicó Leo Anzalone, de Cepec.
El analista señaló, no obstante, que la presión sobre los activos argentinos también responde a factores locales y mencionó la incertidumbre política y los próximos vencimientos de deuda.
Qué miran los bonistas
En este escenario, los inversores siguen de cerca varios factores para evaluar la capacidad de la Argentina de sostener el programa económico y cumplir con sus compromisos financieros.
Entre los principales puntos de atención aparecen la evolución de las reservas internacionales, el resultado fiscal, el acceso al financiamiento y el calendario de vencimientos de deuda, especialmente los correspondientes a 2027.