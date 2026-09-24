La víctima del menor sobreseído por Laura De Marinis cuestionó a la jueza: “Le queda muy grande el cargo”

Según su testimonio, cuando los policías les informaron que quedarían detenidos, uno de los adolescentes dijo que “la ley estaba suspendida”. La frase habría hecho referencia a una resolución dictada en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza había suspendido por 60 días la aplicación de la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años. Uno de los efectivos le aclaró que esa medida correspondía a la provincia de Buenos Aires y no a la Ciudad de Buenos Aires.