Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

La jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la escena judicial después de declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo.