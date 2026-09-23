La jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil cuestionó a Jorge Macri por pedir su juicio político

Resumen para apurados
- En CABA, la jueza Laura De Marinis cuestionó a Jorge Macri por pedir su juicio político tras sobreseer a un menor de 14 años e invalidar el régimen penal juvenil.
- La jueza sobreseyó al joven por tentativa de robo al alegar vulnerabilidad y tratados internacionales, recordando que los desacuerdos deben canalizarse mediante apelación.
- El enfrentamiento escala la tensión institucional en la Ciudad y profundiza el debate sobre la baja de edad de punibilidad y la independencia del Poder Judicial.
La jueza porteña Laura De Marinis cuestionó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por haber anunciado que impulsará su juicio político luego de que declarara inconstitucional, para un caso concreto, un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
La magistrada, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, defendió su decisión y sostuvo que un desacuerdo con una resolución judicial debe canalizarse a través de los mecanismos previstos por la Justicia.
“No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que está generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político”, afirmó De Marinis. Según sostuvo, sus decisiones “se cuestionan a través de los fallos judiciales”.
La jueza consideró que el juicio político no es la vía correspondiente para cuestionar el contenido de una sentencia. “Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación”, señaló.
“Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función de una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional. Coloca un manto de dudas sobre las instituciones”, agregó.
En ese sentido, apuntó directamente contra Macri. “Que por el fundamento de mis decisiones digan que van a impulsar un juicio político es debilitar las instituciones democráticas. Me parece de extrema gravedad que el jefe de Gobierno pida mi juicio político”, insistió.
La defensa del fallo
De Marinis insistió en que su resolución se refiere al caso específico de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y no implica, por sí misma, la suspensión general del nuevo régimen penal juvenil. La declaración de inconstitucionalidad alcanzó al caso que estaba bajo su jurisdicción.
La causa se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido luego de un intento de robo. El Ministerio Público Fiscal había imputado al joven, identificado como M.I.A., por tentativa de robo.
El adolescente estaba acusado junto con otras tres personas, aunque fue el único que resultó sobreseído a partir de la decisión de la magistrada.
Uno de los argumentos centrales de De Marinis fue que aplicar el nuevo régimen a menores de 16 años supondría, según su interpretación, un retroceso respecto de los estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes y entraría en tensión con derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben”, explicó.
La magistrada cuestionó la caracterización que hizo Macri de su sentencia. “Hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, sostuvo, en referencia al mensaje que el jefe de Gobierno publicó en redes sociales.
“Este adolescente estaba sin educación”
Durante la entrevista, la magistrada también explicó que tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del adolescente al momento de resolver. “Este adolescente estaba sin educación, sin poder alimentarse, ¿entonces le aplicamos el sistema penal?”, planteó De Marinis.
La jueza sostuvo que, si existieran herramientas estatales suficientes para abordar esas situaciones de vulnerabilidad, su decisión podría haber sido diferente. En su resolución, planteó que frente a determinadas situaciones que involucran a adolescentes debe contemplarse una respuesta estatal vinculada con la educación, la contención y la salud, en lugar de limitarse a una respuesta penal.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”, escribió en el fallo.