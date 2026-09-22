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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura de Marinis

La magistrada declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a menor de 14 años que estaba acusado por tentativa de robo.

Laura de Marinis en la jura de magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA en 2023.
Laura de Marinis en la jura de magistradas en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA en 2023.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En CABA, la fiscalía apeló el fallo de la jueza De Marinis tras declarar inconstitucional la ley penal juvenil y sobreseer a un menor de 14 años acusado de robo.
  • El joven fue detenido infraganti en septiembre junto a tres cómplices. La fiscalía argumentó que la sentencia es arbitraria y carece de fundamentación jurídica válida.
  • La resolución de la alzada sentará un precedente clave sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y la edad de imputabilidad en los tribunales de la Ciudad.
Resumen generado con IA

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el polémico fallo de la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a menor de 14 años que estaba acusado por tentativa de robo. Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra apelaron el dictamen de la magistrada dado a conocer en las últimas horas y solicitaron además que sea apartada de la causa, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

  • Ausencia de identificación de la norma constitucional o convencional vulnerada.
  • Errónea atribución de fuerza vinculante a las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño.
  • Aplicación infundada del principio de no regresividad.
  • Confusión entre responsabilidad penal, proceso y proporcionalidad de la respuesta; invasión de la esfera de decisión del MPF.
  • Invasión de la competencia legislativa y consecuencia jurídica insuficientemente fundada.
  • Contradicción interna del razonamiento entre el juicio en abstracto y la solución del caso concreto.
  • "En síntesis, la decisión recurrida que declara la inconstitucionalidad del art. 1 de la LN 27.801 se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente y, en consecuencia, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia", destaca el escrito.

Caso

La resolución se conoció este lunes cuando la jueza sobreseyó a un chico de 14 años, que ya es punible con el nuevo régimen penal juvenil, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley 27.801.

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo infraganti del 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento.

Luego del escándalo que se generó, el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 emitió un comunicado en el que explicó que "la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se circunscribe exclusivamente a este caso y a este adolescente, en atención a las particulares circunstancias acreditadas en el expediente".

"La resolución no importa una declaración general de inconstitucionalidad de la ley, sino el análisis de su aplicación en las circunstancias concretas sometidas a decisión judicial", sumaron.

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