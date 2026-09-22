El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura de Marinis

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el polémico fallo de la jueza Laura de Marinis, quien declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a menor de 14 años que estaba acusado por tentativa de robo. Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra apelaron el dictamen de la magistrada dado a conocer en las últimas horas y solicitaron además que sea apartada de la causa, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.