Volvió de Malvinas y hace más de 40 años cumple una promesa a la Virgen de la Merced
José Domínguez regresó con vida de la Guerra de Malvinas y desde entonces acompaña una promesa familiar. Como él, miles de peregrinos llegaron este miércoles desde distintos puntos de Tucumán para cumplir sus propias promesas ante la Virgen.
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