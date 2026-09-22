El Gobierno cuestionó a la jueza que declaró inconstitucional el régimen penal juvenil en un caso de 14 años

El fallo generó fuertes críticas de sectores vinculados con la seguridad y la Justicia. La organización Usina de Justicia presentó denuncias contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño y en sede penal, donde planteó cuestionamientos sobre su actuación. Se trata, sin embargo, de presentaciones de esa organización y no de una conclusión judicial sobre la conducta de la magistrada.