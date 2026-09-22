OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: préstamos con fondos de Anses
Hace 3 Hs

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, desarrolló un programa de financiamiento con recursos aportados por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses, orientados a reactivar la construcción, y simultáneamente facilitar la compra la compra de la vivienda a los que aún no la tienen; y a los que son propietarios, poder refaccionarla o ampliarla. La convocatoria exhorta a los bancos a presentar las ofertas, aclarando que las entidades que ofrezcan las mejores condiciones serán las adjudicatarias de las licitaciones a plazo fijo de los recursos aportados por Anses. Los fondos adjudicados se aplicarán a líneas de préstamos personales, con un plazo mínimo de amortización de 15 años y una tasa de interés indexada por UVA, más un diferencial del 7,50%. Con el pretexto de una falsa justicia social, el gobierno pone en marcha un sistema de préstamos personales orientados a sostener un falso equilibrio fiscal, mediante una inversión en viviendas, que apenas representa el 0,19% del PBI. El esquema, no satisface las expectativas de las entidades inversoras, porque la actual inestabilidad económica expone interrogantes sobre el comportamiento de la tasa de interés, el impacto de la inflación en los costos de la construcción, y la certeza relativa de que los futuros adjudicatarios, no puedan pagar las cuotas del préstamo. Al ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el resguardo financiero que protege el sistema previsional y garantiza el pago de las jubilaciones y pensiones, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajos registrados, impacta en la ecuación de sostenibilidad del sistema, alterando la relación matemática entre los trabajadores activos y los jubilados. En resumen, el plan del gobierno compromete derechos sensibles de las personas al afectar colateralmente a la vivienda y la subsistencia del sector pasivo hoy amenazado por la informalidad laboral y el endeudamiento familiar, que ponen en riesgo el pago de las cuotas, facilitando la ejecución de la garantía, la apropiación de la vivienda y de las cuotas abonadas por el deudor, frustrando así el derecho a la vivienda de millones de familias argentinas.

José Emilio Gómez                     

joseemiliogomez08@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino
1

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección
2

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

3

El Niño y la urgencia de anticiparse

4

Cartas de lectores: los actores de la política

5

Cartas de lectores: el abismo invisible

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo
2

La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
3

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe
4

León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos
5

Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos

Más Noticias
NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Matan a tiros a una periodista y candidata regional en Perú

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

Cartas de lectores: 21 de septiembre: “¡Farmear” lo verde!

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Uso de cheques: ¿qué decidió la Comisión Nacional de Valores sobre las transferencias?

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

Un nuevo horizonte para el sector sucroalcoholero

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

El Fondo Monetario Internacional inicia hoy una misión técnica en la Argentina

Comentarios