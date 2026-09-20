Asignaciones familiares de Anses: el límite salarial que puede dejar a toda una familia sin cobrar

El ingreso que hace que se deje de recibir una asignación de Anses

La Resolución 260/2026 de Anses establece expresamente que la superación del límite de ingreso individual por parte de cualquiera de los integrantes excluye automáticamente a todo el grupo del cobro de las asignaciones familiares. Por esta razón, el organismo no solo evalúa los ingresos totales del hogar, sino que realiza un control estricto sobre lo percibido por cada adulto.