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Asignaciones familiares de Anses: el límite salarial que puede dejar a toda una familia sin cobrar

Tras la Resolución 260/2026, si un integrante supera los $3.157.449 pierde el derecho al beneficio, aunque el ingreso total del hogar se mantenga dentro del tope.

Asignaciones familiares de Anses: el límite salarial que puede dejar a toda una familia sin cobrar
Fuente: Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, Anses fijó en Argentina un tope individual de $3.157.449 que excluye a familias del cobro de asignaciones si un miembro lo supera, según la Resolución 260.
  • La medida surge de un aumento por movilidad del 2,11%, elevando el tope previo de agosto de $3.092.203. El organismo controla ingresos individuales y la suma total del hogar.
  • La inhabilitación automática dejará sin asignaciones a grupos familiares enteros si un integrante excede el límite, independientemente de que el ingreso total del hogar sea bajo.
Resumen generado con IA

Anses actualizó en septiembre los límites de ingresos para determinar el acceso a las asignaciones familiares. Además de las escalas correspondientes al conjunto del hogar, el sistema establece un tope individual que puede inhabilitar el cobro a todo el grupo familiar.   

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Desde este mes, la percibición de haberes superiores a $3.157.449 por parte de uno de los integrantes provoca la pérdida del derecho a recibir estas prestaciones. Esta inhabilitación se ejecuta de forma automática, independientemente de que los ingresos totales de la familia permanezcan por debajo del tope global permitido.   

El ingreso que hace que se deje de recibir una asignación de Anses

La Resolución 260/2026 de Anses establece expresamente que la superación del límite de ingreso individual por parte de cualquiera de los integrantes excluye automáticamente a todo el grupo del cobro de las asignaciones familiares. Por esta razón, el organismo no solo evalúa los ingresos totales del hogar, sino que realiza un control estricto sobre lo percibido por cada adulto.

De este modo, si un miembro del grupo familiar alcanza una suma como $3.200.000, sobrepasa el tope individual fijado en $3.157.449 y activa la inhabilitación que prevé la normativa. Este mecanismo opera de forma directa, sin importar que la suma de todos los sueldos de la casa se encuentre dentro del parámetro general permitido.

Todo lo quedebés saber sobre las actualizaciones de Anses

Actualización del tope individual: El valor de cobro individual se ajusta de forma periódica por movilidad. En agosto el parámetro se fijaba en $3.092.203, mientras que desde septiembre alcanza los $3.157.449, generando un incremento de $65.246.

Aumento por movilidad: La modificación de los topes surge del incremento del 2,11% aplicado durante el mes de septiembre. Este porcentaje influye de forma directa en la determinación de límites, escalas y montos de las asignaciones.

Escalas según el ingreso del grupo: El monto final percibido por las prestaciones varía según el rango del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). De este modo, al sobrepasar determinados niveles de ingresos, la suma que deposita Anses disminuye paulatinamente.

Normativa oficial de Anses: La Resolución 260/2026 oficializó los nuevos límites, valores y rangos vigentes. La medida contempla a los cobros y a los hechos generadores producidos a partir de septiembre de 2026.

Requisitos para la evaluación del cobro: El organismo analiza dos variables para autorizar la liquidación de las prestaciones. Se toma en cuenta el sueldo individual de cada adulto del hogar y la suma total de los haberes familiares.

Causal de exclusión directa: El parámetro individual de $3.157.449 opera como un límite determinante para las asignaciones. Si uno de los adultos sobrepasa esa cifra de manera individual, el grupo pierde el derecho al beneficio aunque el sueldo global no supere el máximo estipulado.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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