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Anses: quiénes cobran jubilaciones, asignaciones y becas este viernes 18 de septiembre

Detalle del esquema de acreditaciones para esta fecha.

Anses: quiénes cobran jubilaciones, asignaciones y becas este viernes 18 de septiembre
Anses: quiénes cobran jubilaciones, asignaciones y becas este viernes 18 de septiembre (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses abona este viernes 18 de septiembre jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones a titulares con DNI finalizado en 8 en toda la Argentina, según el cronograma oficial.
  • Los fondos se depositan directamente en cuentas bancarias. También se abonan asignaciones de pago único y familiares de pensiones no contributivas para todos los documentos.
  • El cumplimiento de este calendario previsional garantiza el acceso a los haberes mensuales y refuerza la cobertura de ingresos de los sectores más vulnerables del país.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquida este viernes 18 de septiembre los haberes correspondientes al noveno mes del año para beneficiarios del sistema previsional público y de las distintas asignaciones sociales en todo el territorio nacional. Los fondos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de cada titular según la finalización del Documento Nacional de Identidad.

El organismo estatal mantiene la distribución de pagos en las sucursales bancarias habilitadas y mediante el uso de la tarjeta de débito habitual. La grilla abarca a los jubilados del tramo de haberes mínimos, a los beneficiarios de programas de protección social, asignaciones familiares y a los estudiantes alcanzados por la ayuda económica para la formación académica.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino cuyo haber no supera el monto mínimo acceden al cobro de la prestación mensual dispuesta para esta jornada.

- Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8

AUH: el gobierno dispuso cambios en la acreditación de salud y escolaridad

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo perciben la liquidación de sus fondos en la fecha asignada.

- Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias contenidas en el programa de la Asignación por Embarazo para Protección Social avanzan con la percepción de sus importes acreditados en cuenta.

- Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8

Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario para las Asignaciones de Pago Único, que abarca las modalidades de Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se mantiene disponible para todos los titulares.

- Viernes 18 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben el haber mensual unificado sin distinción por número final de DNI.

- Viernes 18 de septiembre: DNI todas las terminaciones

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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