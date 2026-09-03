Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente

Resumen para apurados
- Anses recordó en Argentina que permite realizar múltiples trámites y consultas de forma digital a través de su web y app, para evitar el traslado a dependencias físicas.
- El acceso opera con CUIL y Clave de la Seguridad Social, facilitando gestiones de asignaciones familiares, recibos de haberes, desempleo y cambios de medios de cobro.
- La digitalización agiliza las gestiones cotidianas de millones de beneficiarios y reserva los turnos presenciales solo para trámites indispensables o no automatizados.
La Anses recordó la posibilidad de efectuar múltiples gestiones operativas sin necesidad de concurrir de manera presencial a sus dependencias. Los usuarios disponen de acceso a las plataformas de atención remota mediante computadoras o dispositivos móviles, utilizando la aplicación Mi Anses, el sitio web institucional o el canal de Atención Virtual.
Para ingresar a estos entornos virtuales y realizar las validaciones correspondientes, la entidad requiere contar únicamente con el Cuil y la Clave de la Seguridad Social. Mediante este sistema, los beneficiarios poseen la alternativa de tramitar sus consultas y presentaciones desde cualquier lugar previamente a solicitar una cita en las oficinas físicas del organismo.
Las gestiones habilitadas en la app y en la web de Anses
Consultas básicas y asignaciones familiares
El menú de gestiones remotas disponible en la plataforma permite consultar de manera directa el recibo de haberes. Asimismo, se encuentran operativas las solicitudes de asignaciones familiares y prestaciones extraordinarias, como Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento y Adopción.
Discapacidad, educación, desempleo y pensiones
El abanico de trámites digitales contempla también la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la presentación del certificado escolar. En el caso de las prestaciones por desempleo, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los del sector de la construcción pueden procesar su solicitud de forma virtual. Por otra parte, la plataforma admite iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez.
Modificación de cobros y obra social
A su vez, el sistema facilita la modificación de datos de cobro y coberturas médicas. Entre estas opciones destacan el cambio de obra social para trabajadores en actividad, la modificación del medio de cobro para jubilaciones y pensiones, y la elección de la vía de pago para asignaciones y programas sociales.
Atención presencial y turnos
Finalmente, aquellos trámites que no estén incluidos en los canales virtuales o requieran atención presencial exigen solicitar un turno previo para concurrir a las oficinas. Los ciudadanos pueden elegir la sede deseada, independientemente de su domicilio fijado.