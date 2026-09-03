SociedadActualidad

Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente

La plataforma remota permite consultar haberes, gestionar asignaciones y modificar medios de cobro. Los detalles de las gestiones disponibles y cómo acceder.

Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses recordó en Argentina que permite realizar múltiples trámites y consultas de forma digital a través de su web y app, para evitar el traslado a dependencias físicas.
  • El acceso opera con CUIL y Clave de la Seguridad Social, facilitando gestiones de asignaciones familiares, recibos de haberes, desempleo y cambios de medios de cobro.
  • La digitalización agiliza las gestiones cotidianas de millones de beneficiarios y reserva los turnos presenciales solo para trámites indispensables o no automatizados.
Resumen generado con IA

La Anses recordó la posibilidad de efectuar múltiples gestiones operativas sin necesidad de concurrir de manera presencial a sus dependencias. Los usuarios disponen de acceso a las plataformas de atención remota mediante computadoras o dispositivos móviles, utilizando la aplicación Mi Anses, el sitio web institucional o el canal de Atención Virtual.

Anses definió el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobro según la terminación del DNI

Anses definió el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobro según la terminación del DNI

Para ingresar a estos entornos virtuales y realizar las validaciones correspondientes, la entidad requiere contar únicamente con el Cuil y la Clave de la Seguridad Social. Mediante este sistema, los beneficiarios poseen la alternativa de tramitar sus consultas y presentaciones desde cualquier lugar previamente a solicitar una cita en las oficinas físicas del organismo.

Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones

Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones

Las gestiones habilitadas en la app y en la web de Anses

Consultas básicas y asignaciones familiares

El menú de gestiones remotas disponible en la plataforma permite consultar de manera directa el recibo de haberes. Asimismo, se encuentran operativas las solicitudes de asignaciones familiares y prestaciones extraordinarias, como Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

Discapacidad, educación, desempleo y pensiones

El abanico de trámites digitales contempla también la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la presentación del certificado escolar. En el caso de las prestaciones por desempleo, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los del sector de la construcción pueden procesar su solicitud de forma virtual. Por otra parte, la plataforma admite iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez.

Modificación de cobros y obra social

A su vez, el sistema facilita la modificación de datos de cobro y coberturas médicas. Entre estas opciones destacan el cambio de obra social para trabajadores en actividad, la modificación del medio de cobro para jubilaciones y pensiones, y la elección de la vía de pago para asignaciones y programas sociales.

Atención presencial y turnos

Finalmente, aquellos trámites que no estén incluidos en los canales virtuales o requieran atención presencial exigen solicitar un turno previo para concurrir a las oficinas. Los ciudadanos pueden elegir la sede deseada, independientemente de su domicilio fijado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
3

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
4

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
5

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
2

Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: No es que lo vemos, sino que lo sufrimos
4

La FET alertó por la rapidez de los embargos de ARCA en Tucumán: "No es que lo vemos, sino que lo sufrimos"

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
5

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Más Noticias
Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Los desafíos de la democracia liberal en tiempos de Trump

Los desafíos de la democracia liberal en tiempos de Trump

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Cabrera-Abdala, nueve meses firmes en la carrera

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

Comentarios