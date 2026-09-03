Anses: cómo hacer trámites y consultas sin ir presencialmente

El abanico de trámites digitales contempla también la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la presentación del certificado escolar. En el caso de las prestaciones por desempleo, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los del sector de la construcción pueden procesar su solicitud de forma virtual. Por otra parte, la plataforma admite iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez.