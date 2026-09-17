Pensiones Anses: así quedan los montos de octubre con el aumento y el bono de $70.000

Resumen para apurados
- La Anses oficializó en Argentina los montos de octubre para pensiones no contributivas, aplicando una suba del 1,66% por inflación y un bono de $70.000 para sostener ingresos.
- La actualización responde a la fórmula de movilidad atada al IPC de agosto. Con el bono, la pensión por invalidez y vejez queda en $375.023 y madres de 7 hijos en $505.748.
- El refuerzo busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo en sectores vulnerables, mientras los titulares pueden revisar el cobro final desde la plataforma Mi Anses.
Anses fijó la escala de ingresos correspondiente a octubre de 2026 para las prestaciones no contributivas y asistenciales, en concordancia con el sistema de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (Ipc). A partir de la cifra registrada por el Indec en agosto, el organismo aplicará un incremento del 1,66% sobre las asignaciones básicas de los beneficiarios.
A su vez, las autoridades confirmaron el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000 para reforzar los haberes durante dicho mes. Mediante esta suma adicional, los destinatarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y de las Pensiones No Contributivas (Pnc) obtendrán el complemento económico al mismo tiempo que cobren su haber regular.
Cómo quedan las pensiones No Contributivas de Anses en octubre 2026
Las Pensiones No Contributivas gestionadas por la Anses se calculan como un porcentaje fijo del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) para el periodo de octubre de 2026.
La prestación por Invalidez o Discapacidad equivale al 70% de la mínima, estableciendo un haber básico de $305.023,96 que alcanza un total de $375.023,96 al sumar el bono extraordinario de $70.000.
La prestación por Vejez mantiene el mismo porcentaje del 70%, por lo que liquida un básico de $305.023,96 y un ingreso final bruto de $375.023,96 junto con el refuerzo previsional.
La prestación para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo, lo que fija su base en $435.748,51 y eleva el cobro a $505.748,51 con el bono, sumado a los montos de la Tarjeta Alimentar para quienes tengan hijos menores a cargo.
Cómo consultar la liquidación de pensiones en Mi Anses
El seguimiento individual se efectúa a través de los siguientes pasos: