Pensiones Anses: así quedan los montos de octubre con el aumento y el bono de $70.000

Anses fijó la escala de ingresos correspondiente a octubre de 2026 para las prestaciones no contributivas y asistenciales, en concordancia con el sistema de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (Ipc). A partir de la cifra registrada por el Indec en agosto, el organismo aplicará un incremento del 1,66% sobre las asignaciones básicas de los beneficiarios.