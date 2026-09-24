¿Por qué el salario aún no le gana a la inflación?

Jubilaciones y pensiones: los reajustes que se aplicarán desde octubre

Una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá desde octubre fue dada a conocer por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según se indicó en la Resolución 284/2026, se fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, el haber mínimo garantizado en octubre será de $ 435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $ 2.932.174,85, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $ 348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará en $ 199.335. Además, la resolución incluye cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social y, desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $ 146.759,98, mientras que la máxima será de $ 4.769.631,49.