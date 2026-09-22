Los salarios registrados aumentaron 2,5% en julio y le ganaron a la inflación

Resumen para apurados
- El Indec informó que los salarios registrados en Argentina aumentaron un 2,5% en julio, superando a la inflación del mes (2,1%) tras mejoras en el sector público y privado.
- La suba mensual fue impulsada por estatales (3%) y privados (2,3%). Pese a ello, el ingreso privado acumuló un alza del 17% frente al 19,3% de inflación en el año.
- El avance mensual da un respiro, pero persiste la pérdida del poder adquisitivo interanual, donde los sueldos crecieron 29,7% contra un 33,8% de incremento en los precios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que los salarios registrados aumentaron 2,5% en julio en comparación con el mes anterior y se ubicaron por encima de la inflación, que fue de 2,1% en el sexto mes del año.
Según los datos del organismo, los sueldos de los empleados privados en blanco aumentaron 2,3% en julio respecto de junio, un registro que también quedó por encima del 2,1% que marcó la inflación ese mes.
Sin embargo, el acumulado del año sigue arrojando valores negativos para los asalariados formales del sector privado. Según el Indec, sus ingresos se ajustaron 17% entre enero y julio, contra un avance del IPC del 19,3% en ese período.
El recorrido mensual muestra una serie con altibajos. En enero, los salarios privados registrados subieron 2,1%; en febrero, 1,6%; en marzo, 2,1%; en abril se dio un salto de 4,0%; en mayo la suba fue de 2,0%; en junio, de 1,9%, y en julio volvió a acelerarse hasta el 2,3%.
Al mirar la variación interanual, se observa que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló un incremento de 29,7% entre julio de 2025 y julio de 2026. Se trata del mayor registro interanual del año para esta categoría, apenas por encima del 29,6% que había marcado en junio y del 29,3% de abril y mayo.
No obstante, la diferencia sigue siendo negativa para los trabajadores, dado que la inflación anual de julio fue de 33,8%, es decir, 4,1 puntos por encima de los ajustes salariales de ese sector.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 22, 2026
El Ãndice de salarios se incrementÃ³ 2,8% en julio de 2026 respecto de junio y acumulÃ³ un alza de 21,8% en los primeros siete meses del aÃ±o https://t.co/XYdEr9Vai5 pic.twitter.com/0d4c3t1DSm
¿Qué pasó con los salarios del sector público?
La otra división del empleo formal, la parte pública, mostró una dinámica diferente. De acuerdo con el Indec, los sueldos de los trabajadores estatales crecieron 3% mensual en julio, con lo que superaron por 0,9 puntos porcentuales a la inflación del mes.
Aún se mantiene en desventaja en la variación interanual, con un 31% de ajuste contra 33,8% del IPC, pero está ganando la carrera contra los precios en el acumulado de los primeros siete meses del año.