La economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre del año: qué sectores crecieron y cuáles retrocedieron

El estudio, además, destaca que “la tendencia ciclo presenta una variación positiva de 0,8%”. El dato indica que, pese a la caída puntual registrada entre abril y junio, la trayectoria de mediano plazo del PIB continúa en terreno positivo. En el acumulado del primer semestre del año, la economía exhibió un crecimiento de 2,2% respecto de igual período de 2025.