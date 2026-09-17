La economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre del año: qué sectores crecieron y cuáles retrocedieron
La actividad económica registró una baja frente al trimestre anterior, aunque el PIB avanzó 2% en la comparación interanual. La inversión fue uno de los componentes más golpeados, mientras que pesca, minería y agro encabezaron las subas.
Resumen para apurados
- El Indec informó que el PIB de Argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre de 2026 ante bajas en el consumo y la inversión, aunque creció 2% en la comparación interanual.
- La contracción trimestral se explicó por un desplome del 11,1% en la inversión y mermas en consumo, lo que contrastó con notorias alzas en pesca, minería y exportaciones.
- Pese al retroceso puntual, la tendencia de mediano plazo sigue en terreno positivo (0,8%), acumulando una suba semestral de 2,2% a la espera de reactivar bienes de capital.
La economía argentina experimentó una caída durante el segundo trimestre de 2026. El Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 0,6% frente al trimestre anterior, aunque mostró un avance de 2% en la comparación interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El estudio, además, destaca que “la tendencia ciclo presenta una variación positiva de 0,8%”. El dato indica que, pese a la caída puntual registrada entre abril y junio, la trayectoria de mediano plazo del PIB continúa en terreno positivo. En el acumulado del primer semestre del año, la economía exhibió un crecimiento de 2,2% respecto de igual período de 2025.
Qué pasó con el consumo, la inversión y las exportaciones
Del lado de la demanda, el comportamiento fue diferente entre los distintos componentes. Las exportaciones de bienes y servicios reales mostraron un alza de 2,5% en la medición desestacionalizada respecto del primer trimestre.
El resto de los agregados, en cambio, registró retrocesos. El consumo privado cayó 2,4%, el consumo público disminuyó 2,3% y la formación bruta de capital fijo retrocedió 0,8%. Las importaciones, por su parte, se contrajeron 3,5% en el mismo período.
En la comparación interanual, el panorama de la demanda presentó variaciones diferentes. Las exportaciones fueron el rubro de mayor expansión, con un incremento de 13,7%. El consumo privado mostró un avance más moderado, de 0,4%, mientras que el consumo público retrocedió 4,1%.
La formación bruta de capital fijo fue el componente más golpeado, con una caída de 11,1% frente al segundo trimestre de 2025.
La inversión cayó 11,1% y hubo fuertes bajas en maquinaria y transporte
Dentro de la formación bruta de capital fijo, el informe detalla que la caída de 11,1% respondió a comportamientos dispares según el tipo de bien.
La inversión en construcciones prácticamente se mantuvo estable, con un descenso de apenas 0,1%, mientras que el rubro de “otras construcciones” retrocedió 8,2%.
El golpe más fuerte se concentró en los bienes durables de producción. La inversión en maquinaria y equipo cayó 15,2% y la de equipo de transporte, 22,1%.
Al desagregar por origen, tanto los componentes nacionales como los importados mostraron retrocesos de magnitud similar. En maquinaria y equipo, el componente nacional cayó 15,5% y el importado, 15%.
En equipo de transporte, la caída del componente nacional fue de 20,4%, mientras que el importado retrocedió 24,9%. De esta manera, la contracción de la inversión afectó tanto a los bienes de producción local como a los provenientes del exterior.
Pesca, minería y agro, los sectores que más crecieron
Al analizar el nivel de actividad por sector económico, la comparación interanual mostró una fotografía diferente a la de la demanda agregada, con varias ramas en expansión.
El sector pesquero lideró las subas, con un incremento interanual de 44,7%. Le siguió la explotación de minas y canteras, con un alza de 16,4%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 6,9% frente al segundo trimestre de 2025.
Otros sectores también mostraron variaciones positivas, aunque de menor magnitud. La intermediación financiera avanzó 4,8%, mientras que electricidad, gas y agua tuvo un incremento de 5,0%.
El sector de hoteles y restaurantes y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron cada uno una suba de 1,6%. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler crecieron 0,7%, y la construcción tuvo un incremento de 0,2% en el trimestre.