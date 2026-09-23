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Julio marcó un cambio de tendencia para los salarios

El Indec registró una recuperación del ingreso frente al comportamiento de la inflación, en un período de debilidad económica.

Los datos del Indec reflejaron una mejora en el sueldo de los argentinos.
Los datos del Indec reflejaron una mejora en el sueldo de los argentinos.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Los salarios aumentaron 2,8% en julio y volvieron a ganarle a la inflación, según consignó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el desglose por sectores, todos los tipos de salario terminaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 2,1%. El alza general estuvo influenciada debido a las subas de 2,3% en el sector privado registrado, 3% en el sector público y 3,9% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el alza fue de 36,2%, por lo que también terminó por encima de la inflación. Así, el índice de salarios registró su cuarto mes consecutivo con un alza superior al IPC. “Para las empresas, el dato confirma que la desaceleración no viene en línea recta. Hay meses que repuntan, y el presupuesto de nómina tiene que tener margen para absorberlos”, explicó Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager de TMF Group.

El acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%). La baja en la tasa inflacionaria también favorece a la recuperación de los salarios. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explica el impacto que produce: “al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo”. En particular, todas las secciones terminaron por encima del IPC del séptimo mes. El del privado no registrado fue el de mayor impulso, con 3,9%, siguiendo con la tendencia de terminar cómodamente por encima del costo de vida. Le siguieron ambos del sector registrado: en primer lugar, el del sector público, con un incremento del 3%, y en último lugar quedaron los del privado registrado (2,3%). Sobre este último, es el segundo mes consecutivo que se posiciona por encima de la inflación mensual. Respecto de los sectores provinciales y nacionales, ambos terminaron por encima del costo de vida de julio. El primero aumentó 3,2% y 30,4% interanual; el segundo subió 3,9% y 27,5% interanual. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 18,1% para el público nacional y de 20% para el público provincial.

Los salarios registrados aumentaron 2,5% en julio y le ganaron a la inflación

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Según Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, los salarios de julio dieron una buena señal. Con una inflación mensual del 2,1%, los trabajadores registrados ganaron 0,4 puntos porcentuales de poder de compra. Si bien se trata de una recuperación muy leve, no es un dato menor en un contexto en el que los indicadores de actividad vienen mostrando debilidad.

Rezagados

“La mejor performance estuvo en los salarios del sector público, que venían siendo los más rezagados en términos reales. Particularmente, los salarios nacionales aumentaron 3,9% mensual, lo que implicó una mejora de 1,8 puntos porcentuales de poder de compra, mientras que los provinciales subieron 3,2%”, puntualizó el especialista. “No hay que sobreactuar el dato. La recuperación todavía es marginal y los salarios registrados acumulan una caída real del 2,8% en los últimos doce meses. Dentro de este universo, los salarios privados registraron una caída real del 3,1%, mientras que los públicos retrocedieron 2,1%”.

Granja Tres Arroyos ofreció pagar parte de los salarios con pollos a sus trabajadores

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Casas acota que la foto cambia cuando se mira 2026. En lo que va del año, los salarios públicos acumulan una mejora real del 1,5%, mientras que los privados registrados todavía muestran una caída del 1,9%. La debilidad de la actividad económica ligada al mercado interno, donde se concentran los sectores más intensivos en empleo, sigue siendo un límite para la recuperación de los ingresos laborales privados.

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