Julio marcó un cambio de tendencia para los salarios

El acumulado del año tuvo una variación positiva de 21,8%, por lo que también finalizó por encima del IPC en el período enero-julio (19,3%). La baja en la tasa inflacionaria también favorece a la recuperación de los salarios. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explica el impacto que produce: “al subir los precios más lentamente, los aumentos salariales pueden traducirse en una recuperación del poder adquisitivo”. En particular, todas las secciones terminaron por encima del IPC del séptimo mes. El del privado no registrado fue el de mayor impulso, con 3,9%, siguiendo con la tendencia de terminar cómodamente por encima del costo de vida. Le siguieron ambos del sector registrado: en primer lugar, el del sector público, con un incremento del 3%, y en último lugar quedaron los del privado registrado (2,3%). Sobre este último, es el segundo mes consecutivo que se posiciona por encima de la inflación mensual. Respecto de los sectores provinciales y nacionales, ambos terminaron por encima del costo de vida de julio. El primero aumentó 3,2% y 30,4% interanual; el segundo subió 3,9% y 27,5% interanual. Las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 18,1% para el público nacional y de 20% para el público provincial.