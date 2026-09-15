Tucumán: cómo impactó la ola de frío en el consumo eléctrico

Resumen para apurados
- Una ola de frío en Tucumán provocó el domingo el pico de consumo eléctrico de septiembre con 534,3 MW, según informó EDET ante la mayor demanda por bajas temperaturas.
- Pese al alza mensual, la demanda invernal se mantuvo similar a la de 2025 y por debajo del récord histórico de verano, cuando se superaron los 870 MW sin fallas en la red.
- EDET confirmó que el nivel alcanzado no exige al sistema provincial ni causó congelamientos, garantizando la estabilidad operativa del servicio energético local.
La ola de frío que atravesó Tucumán dejó sus marcas. Las bajas temperaturas elevaron el consumo eléctrico a su nivel más alto en lo que va de septiembre.
El domingo 13 se registró un pico de 534,3 MW, el máximo diario alcanzado durante el mes, en un contexto de bajas temperaturas que incrementaron la demanda de energía.
Sin embargo, el comportamiento general del consumo durante el invierno no ha mostrado diferencias significativas respecto del año pasado, según datos que maneja la distribuidora EDET. En términos generales, la demanda eléctrica provincial se mantuvo similar a la registrada durante el invierno de 2025, aunque con algunas variaciones según el mes.
En junio y julio de 2026, el consumo fue algo menor que en los mismos meses del año pasado. En cambio, agosto y los días transcurridos de septiembre mostraron un ligero incremento respecto de los registros de 2025.
La comparación de los picos máximos de ambos inviernos también refleja niveles similares. El mayor registro de este año se produjo en julio, con 658,5 MW, mientras que en julio de 2025 había alcanzado los 660 MW.
De acuerdo con estos registros, los niveles de demanda alcanzados durante este invierno no representan una exigencia extraordinaria para el sistema eléctrico tucumano, destacaron en la empresa distribuidora. De hecho, el consumo máximo del domingo, de 534,3 MW, se encuentra por debajo de los máximos producidos durante los meses de mayor demanda del año.
En febrero de 2025, por ejemplo, la demanda eléctrica llegó a superar los 870 MW, un nivel considerablemente superior a los máximos observados durante el actual invierno.
Más allá del volumen de consumo, las condiciones meteorológicas extremas pueden generar otro tipo de dificultades para la prestación del servicio, como el congelamiento de instalaciones.
Sin embargo, no se observaron situaciones de ese tipo en Tucumán. Así, pese al aumento de la demanda provocado por la ola de frío y al nivel de 534,3 MW del domingo, el comportamiento del consumo durante el invierno se mantiene, en términos generales, dentro de parámetros similares a los de 2025.