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Milei, en Nueva York, se prepara para una semana clave en la ONU

Comparte agenda con Trump en el Escudo de las Américas. Reunión con Netanyahu y Rubio, y reclamo por Malvinas ante la Asamblea

COALICIÓN. Milei participó de la sesión de la formación de seguridad multinacional Escudo de las Américas.
COALICIÓN. Milei participó de la sesión de la formación de seguridad multinacional Escudo de las Américas.
Hace 3 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La llegada de Javier Milei y su comitiva a Nueva York, donde reforzará el reclamo por las Islas Malvinas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvo marcada por una novedad de última hora, luego de que la Casa Blanca confirmara el lunes por la noche que Donald Trump participaría ayer a la tarde de la sesión del Escudo de las Américas, en la que estará el líder libertario.

La sesión extraordinaria del Escudo de las Américas sigue la iniciativa que la Casa Blanca diseñó para enfrentar a los carteles regionales de droga asociados a Irán y China.

Aunque desde el Gobierno insistieron antes del viaje en que no había un encuentro bilateral formal pautado entre ambos presidentes, no descartaron que se produjera un cruce al margen de esa reunión. Ambos coincidirán en distintos eventos durante la semana. El año pasado ya habían mantenido una reunión bilateral en Nueva York.

Milei participó de la reunión del “Escudo de las Américas” y volvió a recibir el respaldo de Trump: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”

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La comitiva presidencial, integrada por el canciller Pablo Quirno, el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador ante la ONU Francisco Tropepi, llegó al aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 8.45 hora local, pero demoró casi dos horas en llegar al hotel sobre la Quinta Avenida por el operativo de seguridad que cada año paraliza esa zona de Manhattan durante la Asamblea. Allí se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, que un día antes había expuesto ante inversores en la sede de JP Morgan. La hermana del mandatario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, permaneció en Buenos Aires al frente de la agenda doméstica.

Poco antes de que Milei y Trump coincidieran en la sesión del Escudo de las Américas, el mandatario estadounidense tenía previsto un primer compromiso: a las 11.45 hora local se reuniría con el primer ministro británico, Andy Burnham, en un encuentro que llega en un momento sensible para la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las Malvinas.

Trump generó, semanas atrás, un temblor diplomático al sugerir, que la Casa Blanca podría “revisar” la histórica posición de neutralidad norteamericana sobre la soberanía del archipiélago, e incluso se había ofrecido como mediador entre ambos países.

En la administración libertaria argentina interpretan esas señales como una herramienta de presión de Washington a Londres, que reclama a sus socios de la OTAN que aumenten el gasto militar y se queja por la falta de respaldo británico en la guerra en Medio Oriente.

Milei está en Nueva York: discurso ante la ONU, reuniones con líderes y agenda empresarial

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Después de la sesión del Escudo de las Américas, Milei tenía previsto disertar en la Yeshiva Darchei Torah, una institución educativa de la comunidad judía en Queens, donde recibiría el premio “Ohev Yisrael” en reconocimiento a su respaldo a Israel.

Dos horas más tarde, a las 18, estaba agendado un encuentro con el economista mexicano Roberto Salinas, director para América Latina de Atlas Network, un espacio que promueve políticas de libre mercado en la región.

Para las 19, el plato fuerte del viaje sería la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, consolidado como una de las voces de mayor peso dentro del gobierno republicano.

Tras ese encuentro, Milei tenía previsto además reunirse con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, referente del liberalismo clásico y defensor de la globalización.

Al atril

Hoy, con los resultados de la sesión del Escudo de las Américas, del encuentro Trump-Burnham y de su propia reunión con Rubio ya sobre la mesa, Milei subirá por tercera vez al atril de la Asamblea General para pronunciar su discurso, elaborado junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei reiteró el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

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El reclamo por la soberanía de las Malvinas ocupará un lugar central: según anticipó el canciller Quirno, el mandatario insistirá ante el organismo en que se trata de un reclamo “legítimo e irrenunciable”, en un contexto en el que el Gobierno endureció recientemente las sanciones contra las empresas de hidrocarburos que operan en la zona de las islas y envió al Congreso, la semana pasada, un proyecto de ley que busca aumentar las penas a quienes exploten esos recursos de forma ilegítima y dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a “amenazas externas”.

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