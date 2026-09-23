Milei, en Nueva York, se prepara para una semana clave en la ONU

La comitiva presidencial, integrada por el canciller Pablo Quirno, el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford, y el embajador ante la ONU Francisco Tropepi, llegó al aeropuerto John F. Kennedy cerca de las 8.45 hora local, pero demoró casi dos horas en llegar al hotel sobre la Quinta Avenida por el operativo de seguridad que cada año paraliza esa zona de Manhattan durante la Asamblea. Allí se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, que un día antes había expuesto ante inversores en la sede de JP Morgan. La hermana del mandatario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, permaneció en Buenos Aires al frente de la agenda doméstica.