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Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

Lo reconoció el líder republicano en una rueda de prensa junto a Andy Burnham. El encuentro tuvo lugar en el marco de la asamblea de la ONU en Nueva York. “Las relaciones están mejorando”, dijo el presidente estadounidense.

El primer ministro británico, Andy Burnham, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026.
El primer ministro británico, Andy Burnham, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Toby Melville/Pool
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump y el premier británico Andy Burnham abordaron el conflicto de Malvinas y el comercio bilateral durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
  • Fue el primer cara a cara entre ambos líderes, donde Trump destacó la mejora en las relaciones bilaterales y también debatieron sobre inmigración y los conflictos globales.
  • El diálogo sobre Malvinas reubica la disputa en la agenda internacional de Washington y Londres, marcando una etapa de mayor afinidad diplomática y estratégica entre ambos.
Resumen generado con IA

Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron una reunión en la que hablaron sobre el conflicto por las Islas Malvinas. Así lo confirmó el líder republicano en una rueda de prensa junto a Andy Burnham.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la asamblea de la ONU en Nueva York. “Las relaciones están mejorando”, dijo el presidente estadounidense.

Aunque no dieron detalles, Burnham confirmó que en su primer encuentro cara a cara con Trump se refirieron sobre “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”.

Luego, Trump sostuvo que Burnham es un “hombre de negocios nato”. “Hemos tenido muchas conversaciones, incluso antes de esta reunión hablamos por teléfono en numerosas ocasiones”, dijo.

En ese sentido, el presidente estadounidense planteó que las relaciones con el Reino Unido son “mejores ahora” que cuando Keir Starmer era primer ministro: “Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien”.

“Hay un tremendo patriotismo en Gran Bretaña, que espera un buen liderazgo y el éxito”, agregó.

En otro pasaje de la rueda de prensa, hablaron sobre la inmigración, momento en el que el primer ministro británico reforzó su “compromiso de lograr que se adopte un enfoque controlado”.

Burnham también destacó la declaración anterior de Trump de que es posible avanzar hacia la paz en Ucrania. Para él, Reino Unido está “listo para desempeñar su papel en el conflicto de Medio Oriente”.

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