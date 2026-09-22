Javier Milei reiteró el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

“También se tiene que comprender que hay un valor estratégico en el paso del Atlántico Sur. El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia que está difusa su transición demográfica. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador. Trump no va a apostar por temas que no conoce, si no conoce bien la situación”, consideró.