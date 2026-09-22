Milei participó de la reunión del “Escudo de las Américas” y volvió a recibir el respaldo de Trump: “Tuvimos una gran victoria en la Argentina”
El mandatario argentino participó del encuentro convocado por Trump al margen de la Asamblea General de la ONU. Ambos hablaron sobre seguridad regional, crimen transnacional, narcotráfico y terrorismo.
Resumen para apurados
- Javier Milei y Donald Trump se reunieron este martes en Nueva York en la cumbre del Escudo de las Américas para debatir sobre seguridad regional y crimen transnacional.
- Al margen de la Asamblea de la ONU, Trump elogió los triunfos electorales de Milei, quien propuso fortalecer las defensas contra el narcotráfico y proteger el Atlántico Sur.
- La alianza de 15 países acordó sancionar redes de narcoterrorismo, evaluar inversiones foráneas y asegurar minerales críticos, consolidando la alineación geopolítica argentina.
Javier Milei y Donald Trump coincidieron este martes en Nueva York durante un encuentro del “Escudo de las Américas”, la coalición multinacional sobre seguridad regional. Allí, el mandatario norteamericano volvió a destacar al presidente argentino y recordó sus triunfos electorales de 2023 y 2025.
En un tramo de su discurso inicial de cinco minutos, en el que enumeró los últimos triunfos electorales de sus aliados en la región, Trump recordó los que obtuvo Milei en 2023 y 2025. “Tuvimos una gran victoria en la Argentina... bueno, ya hace un tiempo de eso, y por partida doble”, recordó el magnate, al mirar a Milei.
“Las cosas van muy bien, pero estoy encantado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. Quizás no lo sepan, pero es algo muy importante. Es fundamental, y esta es la iniciativa más grande y poderosa en materia de seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental”, señaló Trump.
El encuentro se desarrolló al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunió a mandatarios y representantes de países de la región que participan de la iniciativa.
El discurso de Milei sobre la seguridad regional
Antes de que Trump irrumpiera en escena en la room 6, Milei pronunció un discurso en el que afirmó que el Gobierno quiere “tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”.
“Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, sostuvo el líder libertario.
Milei advirtió que las “amenazas que castigan” a las naciones de la región “no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos”.
“No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, amplió.
Al término del encuentro, el Departamento de Estado difundió el comunicado final de la alianza, que según el texto suministrado está integrada por 15 países del hemisferio.
El documento resaltó la intención de profundizar la cooperación económica, establecer mecanismos para evaluar inversiones extranjeras y diversificar fuentes confiables para el suministro de minerales críticos.
También planteó enfrentar a las redes de narcoterrorismo mediante sanciones coordinadas y utilizar foros regionales para promover objetivos comunes, entre otros objetivos.