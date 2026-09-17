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Reclamo al Talibán por los derechos de las mujeres

Exigencia en la ONU al gobierno de Afganistán.

Reclamo al Talibán por los derechos de las mujeres
Hace 4 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Más de 40 países pidieron al gobierno talibán que elimine de inmediato todas las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. El mes pasado se cumplieron cinco años desde que los talibanes volvieron al poder e impusieron lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “restricciones asfixiantes” a los afganos, especialmente a las mujeres. Unos 2,4 millones de niñas y jóvenes en Afganistán se encuentran actualmente privadas de educación secundaria, según la agencia de la ONU para la educación y la ciencia (Unesco).

“Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado una política de segregación por razón de género, borrando a mujeres y niñas de la vida pública y restringiendo gravemente su acceso a educación, atención sanitaria y empleo”, declaró Jerome Bonnafont, representante de Francia ante la ONU, en nombre de los 43 países firmantes.

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“Las mujeres que se niegan a cumplir estas restricciones, o que se percibe que se niegan, se enfrentan a la detención y al arresto arbitrario”, prosiguió Bonnafont, antes de una reunión del Consejo de Seguridad. “Quienes las apoyan y quienes son considerados críticos del gobierno talibán también se enfrentan a detenciones y represalias”, agregó.

Los firmantes instaron a las autoridades talibanas “a levantar de inmediato todas las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas, en toda su diversidad, y a poner fin a todas las violaciones de derechos humanos”.

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Los retornos forzosos a Afganistán continúan a pesar de la grave situación humanitaria del país, en el que gran parte de la población vive en la pobreza. Más de 400.000 afganos fueron repatriados por la fuerza este año, según las Naciones Unidas, principalmente desde Irán y Pakistán.

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