Reclamo al Talibán por los derechos de las mujeres

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Más de 40 países pidieron al gobierno talibán que elimine de inmediato todas las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. El mes pasado se cumplieron cinco años desde que los talibanes volvieron al poder e impusieron lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como “restricciones asfixiantes” a los afganos, especialmente a las mujeres. Unos 2,4 millones de niñas y jóvenes en Afganistán se encuentran actualmente privadas de educación secundaria, según la agencia de la ONU para la educación y la ciencia (Unesco).