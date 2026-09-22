Política

Raquel Graneros se despegó del episodio con Huesen y dijo que no es su estilo “apretar a alguien”

La intendenta de Graneros se refirió al incidente con el diputado de LLA. Dijo que no presenció ninguna agresión y que esperará conocer qué ocurrió antes de tomar medidas.

Raquel Graneros habló sobre el incidente protagonizado por Gerardo Huesen.
Raquel Graneros habló sobre el incidente protagonizado por Gerardo Huesen. FOTO ARCHIVO / COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Raquel Graneros se desvinculó este martes de los incidentes denunciados en Graneros por el diputado Gerardo Huesen, tras ser señalada por presuntas intimidaciones.
  • Huesen acusó aprietes durante una recorrida y circularon fotos de los sospechosos en la intendencia; Graneros negó agresiones y afirmó que estaba en un acto escolar.
  • El conflicto unificó a la oposición en la Legislatura tucumana para exigir medidas e incluso la intervención del municipio, lo que profundizará la tensión política provincial.
Resumen generado con IA

La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, se refirió este martes al episodio que protagonizó el diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, durante su recorrida por la localidad y tomó distancia de los hechos denunciados por el legislador.

En diálogo con el medio ‘Sin código’, que luego publicó las declaraciones en su cuenta de Instagram, la jefa municipal aclaró que no estuvo al tanto de lo sucedido en el momento porque se encontraba participando de una actividad por el Día del Maestro. 

Según explicó, permaneció el sábado en el complejo municipal hasta las 20. “No podría decirte bien porque no me interioricé”, señaló al ser consultada por el incidente. Agregó que tampoco observó agresiones en los videos que conoció posteriormente.

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“Yo en ningún momento vi ningún tipo de agresión ni nada en los videos que salen”, afirmó. En ese sentido, consideró que corresponde que quienes participaron del episodio puedan expresar su versión de lo ocurrido, especialmente ante las denuncias sobre posibles agresiones e insultos.

Las fotos en la Municipalidad

Durante las últimas horas también circularon fotografías de algunas de las personas vinculadas al episodio junto a la intendenta, tomadas dentro de la Municipalidad de Graneros. 

Ante la consulta sobre si se trataba de empleados municipales o personas vinculadas a su gestión, Graneros negó que las imágenes impliquen algún tipo de relación con los hechos.

“Yo me saco fotos con todo el mundo, creo que todos nos sacamos fotos con todo. Eso no significa que yo tenga algo que ver”, sostuvo. 

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La intendenta remarcó que habitualmente recibe en la localidad a dirigentes políticos, influencers y otras personas, y aseguró que nunca estuvo vinculada a hechos de violencia o intimidación.

“Jamás mandé a nadie. Todo el tiempo están yendo políticos e influencers a Graneros y jamás creo que les llegó a ustedes, periodistas, que yo mandé apretar a alguien”, expresó. Y agregó: “No es mi forma de ser, no es mi estilo y tengo cosas más importantes de las cuales ocuparme”.

Qué hará el municipio

Respecto de la posibilidad de que la Municipalidad adopte alguna medida a raíz de lo sucedido, Graneros evitó anticipar decisiones y explicó que primero necesita conocer con mayor precisión qué ocurrió.

“Cuando sepa realmente qué es lo que pasó, lo haré si lo tengo que hacer”, afirmó.

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La intendenta insistió en que no quiere apresurarse a tomar una determinación sin contar con toda la información. “No puedo apresurarme ni tampoco estar diciéndote qué es lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, porque realmente no estoy muy interiorizada”, explicó.

Graneros cerró reiterando que, durante el momento en que se produjo el episodio, ella se encontraba en el complejo municipal, donde participaba de las actividades por el Día del Maestro.

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