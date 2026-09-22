El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El fenómeno de El Niño, que se intensifica desde hace semanas, alcanzó el nivel del episodio más fuerte en su registro histórico. Su epicentro está en el Pacífico tropical, pero sus consecuencias ya se proyectan sobre Tucumán: el pronóstico habla de un verano con lluvias superiores a las habituales en una provincia cuyos suelos llegan casi saturados. Zeke Hausfather, climatólogo y coautor de informes sobre el cambio climático para la ONU, señaló que la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical se sitúa ahora en 3,07ºC, lo cual la iguala con la de El Niño de 2015-2016. Todo indica que septiembre cerrará con las anomalías mensuales más altas de la serie histórica, salvo que ocurra algo muy inesperado en los próximos días.