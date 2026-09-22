Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

La defensa del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un extenso escrito de 78 páginas ante el Juzgado Federal para justificar la evolución de su patrimonio y responder a los requerimientos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita. En el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública —período comprendido entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026—, los letrados del ex funcionario sostuvieron que las variaciones patrimoniales cuentan con un “sustento razonable y verificable” y descartaron la existencia de inconsistencias o incrementos injustificados.
El eje central de la presentación radicó en explicar el origen de importantes sumas en efectivo consignadas en sus declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto de “venta de activos”. Según la defensa, el origen de estos fondos (que alcanzaron los US$ 591.544 al momento de su liquidación) proviene de ganancias generadas por inversiones en bitcoin realizadas años antes de asumir su carga en el Estado. El escrito argumenta que los ahorros iniciales surgieron de la unificación de capitales familiares, herencias y la actividad profesional privada previa del ex funcionario y su esposa, acumulados fuera del sistema financiero formal.
Para respaldar la titularidad de las operaciones financieras, la representación legal aportó un acta notarial en la que un escribano certificó que Adorni posee acceso a las claves privadas de ocho billeteras virtuales vinculadas a las transacciones. Asimismo, el ex jefe de Gabinete entregó dichas claves en un sobre cerrado y lacrado, el cual quedó reservado a disposición de la Justicia. La técnica de reconstrucción detalló que la totalidad de los movimientos en la blockchain asociados a esas direcciones se concentraron entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, período en el cual las criptomonedas fueron vendidas por completo.
Respecto a la modalidad operativa, el descargo fundamentó que tanto la compra como la posterior liquidación de los activos virtuales se realizó de forma presencial, en efectivo y sin la intermediación de bancos o exchanges. Adorni explicó que entre 2014 y 2017 realizó compras cara a cara en espacios públicos bajo estricto anonimato, destinando US$ 199.883 en 2017 como inversión principal. Bajo el mismo mecanismo de entrega directa de billetes estadounidenses en mano a cambio de los bitcoin, el ex funcionario percibió el dinero fuera del circuito de regulación bancaria local.
Evaluación
Con la presentación formalmente completada a más de un mes de su requerimiento, el fiscal Pollicita evaluará la consistencia del descargo frente a las inconsistencias detectadas previamente, que registraron variaciones sin correlato formal por $43.068.549. Tras el análisis integral de las pruebas, el Ministerio Público Fiscal deberá decidir si da por satisfechas las explicaciones o si pide la indagatoria.