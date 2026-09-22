Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Para respaldar la titularidad de las operaciones financieras, la representación legal aportó un acta notarial en la que un escribano certificó que Adorni posee acceso a las claves privadas de ocho billeteras virtuales vinculadas a las transacciones. Asimismo, el ex jefe de Gabinete entregó dichas claves en un sobre cerrado y lacrado, el cual quedó reservado a disposición de la Justicia. La técnica de reconstrucción detalló que la totalidad de los movimientos en la blockchain asociados a esas direcciones se concentraron entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, período en el cual las criptomonedas fueron vendidas por completo.