Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

A más de siete meses para las elecciones, un nuevo episodio de tensiones acapara la escena en la política tucumana.
Tras los incidentes registrados el sábado en Graneros, donde el diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) denunció agresiones por parte de unos vecinos -a los que vinculó con el oficialismo local-, la oposición se abroqueló en la Legislatura para solicitar la intervención del municipio que conduce la intendenta peronista Raquel Graneros.
A su vez, nueve personas que residen en ese pueblo situado al sur tucumano presentaron denuncias en contra del dirigente liberal, a quien señalaron por supuestas amenazas, aunque el bandeño negó estas versiones.
Los hechos tuvieron lugar el sábado por la tarde y se desataron en momentos en que una comitiva de La Libertad Avanza, encabezada por Huesen, se encontraba en la zona conocida como “El Badén”, en el río Marapa, luego de una reunión con vecinos y militantes liberales de esa localidad. En ese momento, según su versión, varias personas se acercaron y comenzaron a impedir el avance de los vehículos. “Se subieron en la cajas de las camionetas y comenzaron a saltar”, afirmó. Y agregó: “nos insultaban y nos amenazaban con que si no nos íbamos nos iban a matar”.
Según Huesen, estas personas argumentaban que “el Gobierno nacional los está haciendo c... de hambre” y que “la única que los ayuda es Raquel Graneros con bolsones”. Añadió que, ante ello, requirieron la intervención de la Policía, y acudieron a la comisaría para formular una denuncia. Sin embargo, relató, estos vecinos se trasladaron también hasta la sede policial. Allí, “una integrante de este grupo que responde a la señora intendente, le pegó una piña a Juan Aguilera y también a Lucio Ebru”, agregó.
Fuentes de la Intendencia, ante una consulta de LA GACETA, aseveraron que no estaban al tanto de la visita de la comitiva libertaria y afirmaron que las personas señaladas por Huesen no perciben recursos del municipio.
Con 10 firmantes
Además de derivaciones judiciales, los incidentes tuvieron impacto político e institucional. En la Legislatura, la oposición se unificó para requerir al Poder Ejecutivo (PE) la intervención del municipio, tanto del Departamento Ejecutivo Municipal que conduce la peronista Graneros como del Concejo Deliberante local. El escrito fue promovido por el legislador José Macome (Compromiso con la Libertad), y contó con el apoyo de representantes de distintas bancadas: José Cano (Radicalismo Federal), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán), Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Seleme (Avanza Tucumán), Claudio Viña, Walter Berarducci (ambos de Compromiso por Tucumán), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (los dos de Fuerza Republicana).
La iniciativa se sustenta en los artículos de la Constitución provincial y de la Ley Orgánica de Municipalidades que fijan pautas y causales para interrumpir el mandato de las autoridades de un municipio, algo que sucedió en el pasado reciente en Juan Bautista Alberdi. Además, el proyecto faculta al gobernador Osvaldo Jaldo “a designar un comisionado interventor” para Graneros; y establece que dicho funcionario provisorio tendrá distintos objetivos, como restablecer “el orden institucional” y la puesta en marcha de una auditoría integral sobre la gestión municipal.
“Desde hace meses la Municipalidad de Graneros viene arrastrando una gravísima crisis institucional a raíz de las denuncias recaídas sobre la Intendente Municipal, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el manejo de los fondos del erario municipal”, señalaron Macome y sus pares en los fundamentos. Y aludieron además al “hostigamiento político” y el “quebrantamiento de la convivencia democrática”.
El expediente fue girado a la comisión Asuntos Constitucionales e Institucionales. Aunque no aparece en la agenda de la Legislatura, resta ver si desde la oposición plantean el tema en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, que definirá los asuntos de la próxima sesión.
“Negros ignorantes”
Los incidentes registrados en Graneros no cuentan solo con la denuncia de Huesen. Nueve vecinos formularon sus propias presentaciones en contra del libertario y de otras personas por los hechos del sábado. El reporte policial, al que accedió LA GACETA, incluye los nombres de Natalia del Carmen Medina, Daiana Beatriz Gambarte, Abigail de los Ángeles Quiroga, Jaqueline Nahir Pérez, Gabriela del Carmen Medina, Carlos Ezequiel Ramírez, Martín Fernando Vallejo, Vanesa Estela Dorao, Luz Ayelén Vallejo, Silvia Liliana Herrera y María del Valle López.
Según el testimonio de Dorao, de 43 años, un grupo de unas 15 personas se dirigía hacia “El Badén” para compartir unos mates y pasar la tarde. Al llegar allí, añadió la mujer, advirtieron que un grupo de cinco hombres y cuatro mujeres estaban sobre unas máquinas de la Municipalidad que trabajan sobre el cauce del río Marapa. “Esta gente estaba haciendo fotografías y videos del lugar, seguramente con malas intenciones, por lo que le informamos que se retiren de las máquinas y dejen de generar malos contenidos para las redes sociales. Esto les molestó y terminaron enojándose. Eso hizo que se pongan violentos y nos comiencen a insultar”, dijo Dorao. Y mencionó a Huesen. “Nos decía lo siguiente: ‘ahora voy a la comisaría a denunciarlos y los haré meter presos a todos. Tengo el poder para hacerlo’. Además, intentó agredirnos físicamente, mediante empujones, diciéndonos que somos unos negros ignorantes y que nos regalamos por monedas y bolsones. Luego se dirigió hacia mi persona, diciéndome que soy una gorda p... y muerta de hambre, que más vale que me cuide, aclarando que no le importó la presencia de mi hija menor”, aseguró Dorao en su testimonio, que fue remitido a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) del Centro Judicial de Concepción.
El diputado liberal, ante una consulta de LA GACETA, negó “todas esas versiones”. “Las pruebas serán aportadas en su momento, tenemos una hora y media de videos donde se demuestra que quienes agredieron y cruzaron las motos para que nuestro vehículo no avance han sido ellos”, dijo Huesen.
“Una emboscada”: el diputado Huesen apuntó a la Intendencia
El diputado Gerardo Huesen, en una entrevista con LG Play, relató los hechos registrados en Graneros, y vinculó a las personas denunciadas con el municipio local. “Fuimos a la casa de Charcas Viejas. Una de las referentes nos llevó a ver lo que se está haciendo en el río Marapa. Estábamos conversando bien”, relató. Y agregó que “primero llegó una moto, después llegaron dos motos, después llegaron 10 motos, después llegaron las 4x4, después nos rodearon, nos cruzaron el vehículo”. “Nos hicieron una emboscada”, dijo. Y alertó sobre la gravedad de los incidentes. “Me rompieron la compuerta de la camioneta, nos amenazaron de muerte”, sostuvo el diputado.
“Máximos responsables”: Catalán instó a que se actúe “urgente”
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, destacó el apoyo opositor al proyecto elevado por José Macome para solicitar la intervención de Graneros. “Este es el camino: hacer respetar las instituciones y defenderlas”, aseguró el ex ministro del Interior de la Nación. Además, exigió al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo que “actúen de manera urgente” y “hagan respetar las instituciones en Tucumán”. “Son los máximos responsables de garantizar el orden y la seguridad institucional. No pueden normalizar lo que pasó. Ni siquiera fueron capaces de solidarizarse con el diputado Huesen”, reprochó el referente libertario.