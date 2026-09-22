Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Según el testimonio de Dorao, de 43 años, un grupo de unas 15 personas se dirigía hacia “El Badén” para compartir unos mates y pasar la tarde. Al llegar allí, añadió la mujer, advirtieron que un grupo de cinco hombres y cuatro mujeres estaban sobre unas máquinas de la Municipalidad que trabajan sobre el cauce del río Marapa. “Esta gente estaba haciendo fotografías y videos del lugar, seguramente con malas intenciones, por lo que le informamos que se retiren de las máquinas y dejen de generar malos contenidos para las redes sociales. Esto les molestó y terminaron enojándose. Eso hizo que se pongan violentos y nos comiencen a insultar”, dijo Dorao. Y mencionó a Huesen. “Nos decía lo siguiente: ‘ahora voy a la comisaría a denunciarlos y los haré meter presos a todos. Tengo el poder para hacerlo’. Además, intentó agredirnos físicamente, mediante empujones, diciéndonos que somos unos negros ignorantes y que nos regalamos por monedas y bolsones. Luego se dirigió hacia mi persona, diciéndome que soy una gorda p... y muerta de hambre, que más vale que me cuide, aclarando que no le importó la presencia de mi hija menor”, aseguró Dorao en su testimonio, que fue remitido a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) del Centro Judicial de Concepción.