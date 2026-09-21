Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

¿Del fútbol a la política?: el “pulguita” Rodríguez habló de su futuro

El ídolo decano, Luis Miguel Rodríguez, brindó una entrevista de cara a su despedida del fútbol profesional, la cual se llevará a cabo el próximo sábado. Además de hacer un repaso por su vida personal, sus inicios, los difíciles momentos en los que se alejó del fútbol para ser albañil y pintor, “Pulguita” fue consultado por el diario “Olé” sobre si le interesa un cargo político, y dejó la puerta abierta: “Lo que quiero es un lugar donde pueda ayudar y dar soluciones. Yo tengo esas oportunidades, por eso me afilié (al PJ). No fue que dije: ‘me voy a afiliar para que me den tal cargo’. Lo hice porque creo que puedo colaborar desde ese lado”, expresó.