Régimen Penal Juvenil: “Queremos una ley que se pueda aplicar y sirva a la sociedad”, dijo Acevedo

Asimismo, Acevedo destacó el trabajo coordinado con el gobernador Osvaldo Jaldo y los equipos provinciales, y remarcó la participación de los tres poderes en el proceso. “Va a ser una ley que surja del consenso de los tres poderes. Quizás sea perfectible, pero queremos tener la certeza de que se pueda aplicar. En la Legislatura buscamos que las leyes, una vez sancionadas y promulgadas, se apliquen y sirvan a la sociedad”, afirmó.