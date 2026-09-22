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Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en el GP de España y sumar puntos por segunda fecha consecutiva, luego de un complejo antecedente en 2025 en Bakú.

BUEN MOMENTO. Colapinto buscará seguir mejorando en Azerbaiyán.
BUEN MOMENTO. Colapinto buscará seguir mejorando en Azerbaiyán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto correrá con Alpine el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Bakú del 24 al 26 de septiembre, disputando la carrera el sábado por duelo nacional.
  • El piloto argentino llega tras finalizar séptimo en el GP de España y sumar puntos por segunda fecha consecutiva, luego de un complejo antecedente en 2025 en Bakú.
  • La competencia en el circuito callejero azerí será clave para consolidar su ascenso en la tabla general y revertir los tropiezos sufridos en su anterior presentación.
Resumen generado con IA

Tras correr una de sus mejores carreras en Madrid, el argentino Franco Colapinto volverá a tener actividad en la Fórmula 1 este fin de semana y tratará de ratificar el buen momento que tiene con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La cita caucásica tendrá una particularidad en su cronograma: la carrera final se disputará el sábado para respetar el Día Nacional de Luto que se conmemora en dicho país.

En Azerbaiyán, cada 27 de septiembre es una jornada dedicada a honrar a los caídos en la Guerra Patriótica de 2020 contra Armenia. Como este año esa fecha cae justo en el fin de semana del GP de Bakú, las autoridades locales solicitaron que la carrera se adelantara al sábado para no interferir con el luto nacional. Se cumplen seis años de aquel conflicto y, desde 2021, el país sostiene esta tradición sin excepciones.

El pilarense tuvo uno de los peores fines de semana en la capital azerí en la temporada 2025. Tras un sábado complicado en el que un golpe contra el muro lo dejó 16° en la clasificación, el piloto argentino mostró un gran ritmo inicial el domingo, llegando a escalar hasta el 13° puesto. 

Sin embargo, las esperanzas de Colapinto se desvanecieron en la vuelta 18, cuando un toque de Alex Albon le provocó un trompo y severos daños en su monoplaza. Aunque logró mantenerse en pista y cruzar la bandera a cuadros el incidente lo dejó en el 19° lugar.

Horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

  • Práctica 1: 5.30.
  • Práctica 2: 9.

Viernes 25 de septiembre

  • Práctica 3: 5.30.
  • Clasificación: 9.

Sábado 26 de septiembre

  • Carrera: 9.

Temas Fórmula 1AzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
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