Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

En Azerbaiyán, cada 27 de septiembre es una jornada dedicada a honrar a los caídos en la Guerra Patriótica de 2020 contra Armenia. Como este año esa fecha cae justo en el fin de semana del GP de Bakú, las autoridades locales solicitaron que la carrera se adelantara al sábado para no interferir con el luto nacional. Se cumplen seis años de aquel conflicto y, desde 2021, el país sostiene esta tradición sin excepciones.