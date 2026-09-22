Gómez respaldó a la intendenta de Graneros y acusó a Huesen de buscar “provocaciones”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Carlos Gómez (PJ) respaldó hoy a la intendenta de Graneros y acusó al diputado Gerardo Huesen (LLA) de buscar provocaciones tras incidentes en la ciudad.
- El conflicto surgió por agresiones denunciadas por Huesen en su visita, hecho que la jefa comunal desmintió mientras la oposición legislativa evalúa intervenir el municipio.
- Gómez rechazó intervenir la comuna y advirtió sobre el riesgo de una mayor escalada de violencia política de cara al proceso electoral en medio de la crisis socioeconómica.
El conflicto político que se desató en Graneros tras la recorrida del diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, sumó la mirada del legislador Carlos Gómez (PJ). En diálogo con LA GACETA, el parlamentario respaldó a la intendenta Raquel Graneros y cuestionó la actitud del dirigente libertario, a quien acusó de buscar situaciones de confrontación para luego difundirlas en las redes sociales.
En LG Play, Gómez aclaró que está en contra de cualquier forma de violencia, pero sostuvo que también existen dirigentes que, según su interpretación, buscan generar determinadas reacciones.
“La violencia no nos conduce nada. Pero también está aquella gente que provoca la violencia y que va a buscar la violencia por parte del otro para que se den algunas reacciones y, de esa forma, poder estar en algunos planos de los medios o, como se hace ahora, a través de las redes sociales”, afirmó.
En ese sentido, apuntó directamente contra Huesen por su presencia en Graneros. “No creo que haya que prohibirle el ingreso ni el recorrido a nadie, pero la provocación la vienen haciendo siempre”, sostuvo.
El legislador cuestionó además la modalidad de las recorridas que atribuyó a La Libertad Avanza. Según dijo, los dirigentes se presentan en distintos lugares, graban las situaciones y luego las utilizan para posicionarse en las redes sociales. “Es un acto de provocación lo que hace Huesen al ir y provocar a la gente”, afirmó.
Qué le dijo Raquel Graneros a Gómez
El legislador contó que pudo conversar brevemente con la intendenta de Graneros durante una actividad en Simoca. Según relató, Raquel Graneros le aseguró que desde el municipio “en ningún momento” se pusieron trabas para que Huesen ingresara a la ciudad ni se envió gente para impedir su recorrida.
“Me dijeron que en ningún momento ellos pusieron trabas para que este señor fuera a Graneros, ni que tampoco ellos mandaron a la gente. La gente reacciona de por sí sola”, relató Gómez.
El legislador también defendió la trayectoria política de la familia Graneros y destacó el trabajo realizado durante años por Roque Graneros, tanto en la Municipalidad como en la Legislatura.
“Las conozco desde hace muchos años. Conocía a Roque, que en paz descanse, y a Raquel a través de ellos. No es gente que ha empezado hoy en la política, sino que vienen con una trayectoria de hace mucho tiempo”, afirmó.
El rechazo a la intervención de Graneros
Gómez también fue consultado sobre el anuncio del legislador José Macome, quien anticipó que pediría la intervención del municipio de Graneros con el respaldo de otros bloques de la Legislatura.
El parlamentario oficialista se mostró en desacuerdo con esa posibilidad y consideró que no existen fundamentos para avanzar con una medida de ese tipo. “No hay motivo justificado para que podamos decir que ahí hay que intervenir a la Municipalidad de Graneros”, sostuvo.
Gómez recordó que Graneros es un municipio autárquico y que cuenta con un Concejo Deliberante, al que le corresponde actuar ante situaciones que involucren a la administración local.
“Hay cosas mucho más importantes en Tucumán que tenemos que hacer”, planteó, y pidió concentrar la discusión política en las dificultades económicas y sociales que atraviesa la provincia.
Gómez pidió evitar que la violencia escale
El legislador también manifestó su preocupación por el clima político de cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 y pidió que tanto dirigentes como militantes eviten las provocaciones y las respuestas violentas.
“Tenemos que dejar de provocar y tenemos que dejar de reaccionar”, afirmó. Advirtió, además, que los episodios de este tipo pueden profundizar la confrontación política y social. “Me preocupa de sobremanera que podamos llegar a tener situaciones en las que esta violencia escale más en la sociedad y que el odio se instale”, señaló.
En esa línea, sostuvo que los dirigentes deben conocer la realidad del interior tucumano antes de recorrer sus localidades y pidió que las visitas tengan como objetivo acercar soluciones y no generar enfrentamientos.
“Tenemos que tener gente representativa que conozca la provincia, que sepa dónde están. Tenemos que estar en contacto con ellos para llevarles soluciones y no para ir a hacer provocaciones”, expresó.
Finalmente, volvió a cuestionar a Huesen y a otros dirigentes de La Libertad Avanza por la manera en que desarrollan sus recorridas políticas y reclamó mayor conocimiento del territorio tucumano. “Lamento mucho lo que sucedió en Graneros, pero también creo que la gente reacciona de acuerdo a lo que está pasando en el país, a lo que se viene dando y a la situación socioeconómica que vivimos actualmente”, concluyó.