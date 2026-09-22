Hoy comienza la Asamblea General de la ONU: más de 130 líderes y un mundo en conflicto

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los líderes mundiales se reunirán esta semana en la sede de las Naciones Unidas, bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y Myanmar, el avance de la inteligencia artificial (IA), la crisis climática y el aumento de los precios. La Asamblea General estará marcada además por las dificultades financieras del organismo y el debate sobre su futuro.
La reunión anual de alto nivel comenzará hoy con la participación prevista de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de decenas de ministros. Además de los conflictos, la agenda incluye el calentamiento global, las desigualdades dentro y entre los países, el aumento del nivel del mar, la financiación de la educación y la igualdad de género.
También abordarán las dificultades de la economía mundial por bloqueo de rutas marítimas e interrupciones en cadenas de suministro, que elevan el costo de vida y frenan el crecimiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Francia, Emmanuel Macron, hablarán hoy, tras el discurso inaugural del secretario general, Antonio Guterres, sobre el estado del mundo.
Mañana será el turno del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y del de Irán, Masoud Pezeshkian. El jueves hablará el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, no asistirá por segundo año consecutivo, ya que Estados Unidos le negó el visado. Participará por videoconferencia, el jueves.
Tampoco estarán otros líderes. El presidente de China, Xi Jinping, se reunirá con Trump en Washington mañana, y enviará a un vicepresidente a la cumbre.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá, y el primer ministro de India, Narendra Modi, retiró su participación.
El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, destacó la importancia de respaldar al organismo en una semana de fuerte polarización. “Creemos en el multilateralismo”, afirmó, y agregó que la semana de alto nivel es la ocasión para que los países reafirmen que prefieren la cooperación y el diálogo.
El futuro de la propia ONU será otro eje. A sus 81 años, la organización mantiene una estructura heredada de la Segunda Guerra Mundial, aunque sus 193 Estados miembros acordaron un paquete de reformas que contempla la modernización de organismos clave, como el Consejo de Seguridad.
Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia conservan allí una influencia especial por su derecho de veto, y la puesta en marcha de los cambios enfrenta dificultades políticas.
También habrá especulaciones sobre quién sucederá a Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre y para quien aún no surgió un sucesor claro. Esta será su última Asamblea General como secretario general. Días atrás, al adelantar parte de su discurso, describió el escenario internacional como una “era de profunda incertidumbre” y sostuvo que, frente a “tres amenazas existenciales”, la cooperación internacional es “más necesaria que nunca”.
La situación financiera de la ONU también estará presente.
El organismo atravesó un año difícil después de que Estados Unidos acumulara miles de millones de dólares en pagos pendientes, lo que afectó sus operaciones de mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria.
En los últimos días, Washington pagó 725 millones de dólares de su cuota anual del presupuesto operativo ordinario, suficiente para que la administración Trump no perdiera su derecho a voto en la Asamblea.
La IA ocupará un lugar destacado por la velocidad de sus avances y la falta de controles industriales y salvaguardas globales para una tecnología que ofrece beneficios, pero también plantea riesgos e incertidumbres. Días antes de la reunión, los líderes de tres grandes empresas del sector advirtieron sobre el riesgo de que la tecnología escape al control humano y reclamaron una pausa.
Trump desestimó esas preocupaciones, las calificó de “farsa” y defendió la continuidad de los avances para mantener a Estados Unidos por delante de China.
Los conflictos activos en el mundo
El doble que hace 15 años.- Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el número de conflictos armados activos en el mundo ronda los 130, el doble de los registrados hace 15 años. Más de 20 de ellos llevan más de dos décadas sin resolverse. El organismo identifica a Gaza, el este del Congo, Sudán y Ucrania como los frentes de mayor gravedad humanitaria, y mantiene sus principales operaciones también en Afganistán, Etiopía, Myanmar, Líbano e Irán.
Irán.- El conflicto con Israel y Estados Unidos, con bombardeos a instalaciones nucleares y la muerte del líder supremo Alí Jameneí, derivó en un acuerdo de paz en junio. Pero, en julio, Trump dio por terminado el preacuerdo con Irán y descartó volver a negociar, dejando la tregua en un estado frágil. La escalada militar iniciada a comienzos de 2026, con ataques entre fuerzas vinculadas a Estados Unidos, Israel e Irán, incluye bombardeos contra instalaciones militares y nucleares.
Franja de Gaza.- El alto el fuego entre Israel y Hamas rige desde el 10 de octubre de 2025, pero la ONU denunció que Israel violó la tregua en más de 300 oportunidades, con ataques aéreos y de artillería que mataron a cientos de palestinos. En julio, Hamas apoyó un acuerdo con Israel sobre la segunda fase de la tregua, que condiciona su desarme a la retirada israelí de la Franja. Israel también acusa a Hamas de haber violado la tregua, mientras defiende los ataques de colonos israelíes a los pobladores palestinos en la Cisjordania ocupada.
Líbano.- Tras semanas de bombardeos israelíes contra que dejaron miles de desplazados, el presidente libanés Joseph Aoun afirmó que el país trabaja en “un acuerdo permanente” con Israel tras el alto el fuego de abril, aunque las hostilidades continuaron durante el año. Israel afirma que dirige los bombardeos a instalaciones del grupo proiraní Hezbollah, aunque varias estructuras civiles han sufrido golpes destructivos.
Ucrania y Rusia.- El frente en Europa del Este permanece relativamente estancado tras casi tres años y medio de invasión rusa. En julio, las fuerzas de Moscú sufrieron la tasa de bajas más alta de todo 2026, con 42.860 hombres, mientras Kiev recuperó 745 km² de territorio ocupado a lo largo del frente sureste en lo que va del año. El pasado fin de semana, miles de drones ucranianos descargaron bombas sobre territorio ruso, incluida Moscú. Rusia, por su parte, respondió con artillería sobre Kiev, donde destruyó edificios y afectó una refinería,
Este del Congo.- El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda según acusa Kinshasa, mantiene el control de zonas mineras estratégicas en Kivu Norte y Sur. Según un informe de inicios de septiembre, el M23 consolidó su control territorial en el sur de Masisi y avanzó hacia áreas antes disputadas cerca del límite con Walikale, en medio de combates que también involucran a contratistas militares privados extranjeros.
Myanmar.- El régimen militar, en el poder desde el golpe de 2021, controla apenas el 21% del país. En el primer semestre de 2026 se registraron más de 450 muertes de civiles en masacres, un 40% de ellas en la región central de Anyar, en medio de una escalada de bombardeos de la junta.
Sudán.- La guerra entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se agravó tras la caída de El Fasher, la última de las cinco capitales de Darfur que estaba en manos del ejército regular, conquistada por los paramilitares el 26 de octubre de 2025. La ONU calificó la escalada de “terrible” y denunció el
Etiopía.- El acuerdo de paz de 2022 que puso fin a la guerra de Tigray está bajo fuerte presión. Las tensiones entre Addis Abeba y el rebelde TPLF situaron el proceso de paz en su momento más delicado desde la firma del Acuerdo de Pretoria.