Hoy comienza la Asamblea General de la ONU: más de 130 líderes y un mundo en conflicto

Franja de Gaza.- El alto el fuego entre Israel y Hamas rige desde el 10 de octubre de 2025, pero la ONU denunció que Israel violó la tregua en más de 300 oportunidades, con ataques aéreos y de artillería que mataron a cientos de palestinos. En julio, Hamas apoyó un acuerdo con Israel sobre la segunda fase de la tregua, que condiciona su desarme a la retirada israelí de la Franja. Israel también acusa a Hamas de haber violado la tregua, mientras defiende los ataques de colonos israelíes a los pobladores palestinos en la Cisjordania ocupada.