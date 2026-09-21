OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: los actores de la política
Hace 6 Hs

Como siempre, este medio me permite expresar mis sentires y pareceres. Esta vez quiero referirme a los actores de la política y a la manera en que inciden en ella. Están los que se ponen al lado de la gente, los que caminan junto a ella… y también están los que la sobrevuelan. Los que nos dicen: “Lo suyo no es lo único que me ocupa”, como si su tiempo fuera más valioso que el nuestro. Olvidando, quizás, que llegan a donde están por la voluntad de esos mismos ciudadanos a los que, muchas veces, terminan menospreciando. Y están también los pocos que todavía sostienen aquello que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos: la palabra empeñada y la mano estrechada. Sepan, señores políticos, que es precisamente eso lo que otorga verdadero linaje: la palabra que se cumple, el compromiso que se honra y la mano que no se retira cuando el compromiso ya fue asumido. Ocupar un espacio público no convierte a nadie en inalcanzable. Por el contrario: lo convierte en servidor de la comunidad. Tal vez sea hora de entender que una de las razones por las que los llamados outsiders llegan a ocupar espacios de poder tiene mucho que ver con esto: con el cansancio de una sociedad que busca ser escuchada, respetada y mirada de frente. Porque, al final, la política también se construye con algo tan antiguo y tan simple como eso: la palabra, el respeto y la cercanía.

Yuly Nelegatti                                                                  

Lincoln 791 - S. M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El estrés materno forjará la personalidad de vida
1

El estrés materno forjará la personalidad de vida

La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia
2

La era de la inmediatez genera una humanidad más enferma por la impaciencia

Los vehículos para discapacitados también se adaptan a todos
3

Los vehículos para discapacitados también se adaptan a todos

Ocho puntos si querés aislarte de todo en alguna parte del mundo
4

Ocho puntos si querés aislarte de todo en alguna parte del mundo

La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas
5

La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas

Ranking notas premium
Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
1

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño
2

Un legislador tucumano con Axel Kicillof y un ministro en el festejo por el Día del Niño

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección
3

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa
4

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Recuerdos fotográficos: 1984. Canto masivo de 1.500 chicos con Leda Valladares y León Gieco en El Cadillal
5

Recuerdos fotográficos: 1984. Canto masivo de 1.500 chicos con Leda Valladares y León Gieco en El Cadillal

Más Noticias
GTA 6 también tendrá un álbum de canciones en formato digital, vinilo y CD con voces argentinas

GTA 6 también tendrá un álbum de canciones en formato digital, vinilo y CD con voces argentinas

Si el volante del auto se pone rígido, hay algunos consejos que se pueden seguir antes de visitar al mecánico

Si el volante del auto se pone rígido, hay algunos consejos que se pueden seguir antes de visitar al mecánico

La incontinencia fecal que tuvo la campeona mundial de Hyrox ¿puede pasarle a cualquiera en el gimnasio?

La incontinencia fecal que tuvo la campeona mundial de Hyrox ¿puede pasarle a cualquiera en el gimnasio?

Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

Quedarse sin nariz por una enfermedad autoinmune: ¿bueno o malo?

Quedarse sin nariz por una enfermedad autoinmune: ¿bueno o malo?

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección

Los pacientes cada vez más deciden sobre su salud fuera del consultorio

Los pacientes cada vez más deciden sobre su salud fuera del consultorio

La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas

La sustentabilidad comienza a formar parte de las decisiones operativas en el transporte de cargas

Comentarios