SociedadActualidad Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos Conecta San José con avenida Fanzolato y permite llegar a Yerba Buena en menos tiempo. Tiene tramos deteriorados y calles estrechas, pero ofrece algo que la ruta 315 perdió: fluidez. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL PRIMER OBSTÁCULO. Un pozo enorme lleno de agua complica el ingreso por el Camino del Perú hacia calle San Martín. Por Lucía Lozano Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San JoséYerba BuenaCebil RedondoCamino del Perú Tamaño texto Comentarios Lo más popular Gattella Industria Turística presenta Hotel Platino El último partido de Messi y el primer día de una nueva Selección El Niño y la urgencia de anticiparse Cartas de lectores: los actores de la política Cartas de lectores: el abismo invisible Ranking notas premium ¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán? La muerte de Carlos Alonso: adiós al discípulo “tucumano” de Spilimbergo Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale León XIV en Argentina: cuatro días, cuatro misas y la misma fe Caos en el Camino del Perú: el camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos