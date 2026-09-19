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Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU

“Continuaré, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional”, dijo. La ex vicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan quedó como la favorita en la última votación informal.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Michelle Bachelet retiró este sábado su postulación a la Secretaría General de la ONU tras quedar penúltima en el último sondeo informal del organismo.
  • La exmandataria chilena no contaba con el respaldo del gobierno de Kast, aunque sí de Brasil y México. La costarricense Rebeca Grynspan quedó como favorita.
  • Bachelet insistió en que una mujer latinoamericana debe liderar la ONU por primera vez en 80 años, mientras prometió continuar con su labor diplomática global.
Resumen generado con IA

Michelle Bachelet anunció este sábado que decidió no continuar con su candidatura para la Secretaria General la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ex presidenta de Chile se había ubicado en el penúltimo lugar en la última votación informal realizada el viernes. 

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo Bachelet, de 74 años, en su cuenta de Instagram. 

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Y agregó: “Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, en un momento en que soplan fuertes vientos contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, que está siendo violado repetidamente; contra la realidad del cambio climático, que algunos continúan haciendo negar a pesar de la evidencia científica; y contra la democracia y los derechos humanos, que están bajo amenaza”.

“La próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”, sostuvo Bachelet, quien también fue durante años Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 

Bachelet agradeció el apoyo de Lula y Sheimbaum

La ex mandataria chilena agradeció a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por respaldar su candidatura “desde el primer día con generosidad y convicción”.

“También quiero dar las gracias al pueblo de Chile, y a los ciudadanos de todo el mundo, que han expresado su cariño y apoyo”, indicó sobre su candidatura, que no fue apoyada por el gobierno chileno de José Antonio Kast.

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Para finalizar, Bachelet señaló que “continuaré, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional”. “Seguiré participando activamente en la urgente tarea de construir un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto de los derechos humanos”, completó.

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