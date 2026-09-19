Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU

Y agregó: “Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, en un momento en que soplan fuertes vientos contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, que está siendo violado repetidamente; contra la realidad del cambio climático, que algunos continúan haciendo negar a pesar de la evidencia científica; y contra la democracia y los derechos humanos, que están bajo amenaza”.